Guide inför SM-finalen i bandy: Villa Lidköping–Västerås

Recoverhallen i Uppsala.

27 mars klockan 13.00. Matchen sänds i SVT.

2x45 minuter och eventuella tillägg. Om oavgjort under ordinarie matchtid väntar förlängning 2x15 minuter och därefter straffar om matchen inte är avgjord.

Villa Lidköpings BK

Bildad: 1934.

Meriter: Svenska cupmästare 2020.

Antal år i högsta seren: 11.

Bästa målskytt i grundserien: Tilda Ström, 55 mål på 17 matcher.

Lagkapten: Agnes Ögren.

Tränare: Christer Andersson.

Vägen till final: Överlägsen serievinnare med 17 raka matcher utan poängtapp. Besegrade Skutskär i semifinalen med 2–0 i matcher.

Målvakter

21) Pernilla Elardt

32) Sofie Millqvist

Utespelare

7) Ida Friman

11) Sanna Gustafsson

12) Agnes Ögren

18) Julia Wallgren

19) Annie Berner

20) Tilda Ström

22) Lisa Östman

25) Malin Kall

44) Frida Wiklund

68) Camilla Andersson

77) Moa Friman

78) Viktoria Karlsson

92 Wilma Wachenfeldt

94) Matilda Svenler

Västerås SK

Bildad: 1904.

Meriter: Svenska mästare 2019, 2020, World Cup-mästare 2019, Svenska cupmästare 2019.

Antal år i högsta serien: 14.

Bästa målskytt i grundserien: Charlotte Selbekk, 38 mål på 17 matcher.

Lagkapten: Malin Persson.

Tränare: Olle Wiberg.

Vägen till final: Tvåa i elitserien efter tre förluster på 17 matcher. Besegrade AIK med 2–0 i matcher i semifinalen.

Målvakter

1) Isabelle Larsson

76) Olivia Gransing

Utespelare

4) Virva Rylander

8) Maja Odén

9) Lovisa Odén

11) Ingrid Heien Bjonge

12) Galina Mikhailova

14) Malin Kuul

15) Clara Lundin

17) Mathilda Eklund

18) Charlotte Selbekk

22) Ingebjörg Kvaal-Knutsen

62) Linda Lohiniva

71) Tova Grönoset

89) Emelie Åkerlund

95) Malin Persson

Svenska mästare (antal guld)

15: AIK

8: IK Göta

6: Västerstrands AIK, IF Boltic

4: Kareby IS

3: Sandvikens AIK

2: Katrineholms SK, Västerås SK

1: IFK Nässjö, Skutskärs IF

Herrfinalen?

Spelas lördag 3 april. AIK är finalklart. Matchserien mellan Villa Lidköping och Sandviken är ännu inte avgjord.

