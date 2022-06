Guide: Nu intar OS-hjältarna Stadion

Vad?

En individuell, Global Champions Tour, och en lagtävling, Global Champions League, i hästhoppning.

Var och när?

Stockholms stadion fredag–söndag. Första rundan av laghoppningen (GCL) hoppas under fredagen och den andra rundan samt individuella tävlingen (GCT) hoppas på lördagen. Sista dagen är det andra typer av tävlingar ej kopplat till GCL eller GCT.

Tv

Fredag: SVT2/SVT Play

Lördag: SVT2/SVT 24/SVT Play

Söndag: SVT1/SVT Play

Hur?

Lagtävlingen GCL avgörs i två rundor. Varje lag har fem ryttare, nationalitet spelar ingen roll, där en måste vara under 25 år. Två ryttare per runda (det får lov att vara samma) tävlar där vinnaren är det par som har minst fel under båda rundorna. Om två eller flera lag är lika räknas den hopslagna tiden för att avgöra en vinnare, men enbart från den andra rundan.

Den andra rundan i GCL agerar även kval inför den individuella tävlingen där de 35 bästa går vidare.

Den individuella tävlingen GCT avgörs med en grundomgång. Felfria ryttare går till en omhoppning på tid där det snabbaste och felfria ekipaget vinner.

Svenskarna

Det svenska guldlandslaget från OS i Tokyo, Peder Fredricson, Henrik von Eckermann och Malin Baryard Johnsson, är alla med.

von Eckermann är tillsammans med bland andra Evelina Tovek med i laget Scandinavian Vikings medan Fredricson och Baryard Johnsson ingår i Stockholm Hearts.

Jessica Springsteen som vann under Sweden International Horse Show 2019. Arkivbild. Foto: Christine Olsson/TT

Internationella stjärnor

OS-silvermedaljören i lag, Jessica Springsteen, är ett av stjärnnamnen som kommer att finnas på plats. Världsfyran tillika dubble OS-guldmedaljören Ben Maher är ett annat.

De andra kändisdöttrarna Athina Onassis, barnbarn till den grekiske skeppsmagnaten Aristoteles Onassis, och Georgina Bloomberg, dotter till den amerikanske affärsmannen Michael Bloomberg, kommer också att tävla på Stadion.

Kommer Bruce Springsteen och Michael Bloomberg vara på plats på läktaren i Stockholm? Inte omöjligt.

Ställningen i sammandraget

I toppen av GCT är det just nu mycket svart, gult och rött. Tysken Christian Ahlman leder framför de två belgarna Pieter Devos och Niels Bruynseels. Malin Baryard Johnsson är bästa svensk på 13:e plats. Stockholmstävlingarna är de sista på den första halvan av touren som avslutas med finalen i Prag i november.

Prispengarna

Budgeten för hela tävlingshelgen ligger enligt DI på 28,5 miljoner kronor. Nio av dessa är rena prispengar. I helgens avslutande grand prix ligger prispengarna på tre miljoner kronor, där en tredjedel går till segraren.

