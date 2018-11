Guide: Så funkar handbolls-EM i Frankrike

Gruppspel

Grupp A (Nantes)

Fredag:

Serbien-Polen 18.00

Danmark–Sverige 21.00

Söndag:

Polen–Danmark 15.00

Sverige–Serbien 18.00

Tisdag:

Sverige–Polen 18.00

Danmark–Serbien 21.00

Citatet

”Ett getingbo utan dess like”

Förbundskapten Henrik Signell om gruppspelet.

De tre bäst placerade lagen går vidare till huvudrundan som också spelas i Nantes.

Lagen tar med sig poängen de tagit mot de två lag som också tar sig vidare.

I huvudrundan väntar sedan tre av lagen från grupp B.

De två bäst placerade lagen i huvudrundan går till semifinal- och finalspelet i Paris.

Grupp B (Nancy)

Frankrike, Montenegro, Ryssland och Slovenien.

Grupp C (Montbeliard):

Ungern, Spanien, Nederländerna och Kroatien.

Grupp D (Brest):

Norge, Rumänien, Tyskland och Tjeckien.

Guldfavoriter: Frankrike är regerande världsmästare och spelar på hemmaplan, allt annat än guld är en besvikelse. Efter tre raka EM-brons hoppas fansen på guldfest i Paris 16 december.

Tre utmanare:

Norge, som tagit hem EM-bucklan sju gånger, kommer utan skadade Nora Mörk som vunnit skytteligan i de tre senaste mästerskapen. Men Heidi Löke är med, som vanligt.

Ryssland har aldrig riktigt lyckats i EM trots att laget kvalat in till alla mästerskap sedan starten 1994. Som regerande olympiska mästare tillhör laget givetvis favoriterna.

Nederländerna tog silver i EM 2016 och brons i VM 2017. Truppen är i stort sett intakt och coachas av danskan Helle Thomsen som var med och förde Sverige till EM-brons 2014.

Byte av spelare: Varje nation har rätt att göra två byten under gruppspelet och ytterligare två under huvudrundan och två under finalspelet. Spelarna som kommer in ska vara med i den bruttotrupp på 28 spelare som tagits ut sedan tidigare.

Bonusvinsten: ettan, tvåan och trean får en direktbiljett till VM i Japan 2019. Vinnaren får dessutom en plats en OS i Tokyo 2020.

Danmarkskollen: Danmark vann EM 1994,1996 och 2002. Lagkaptenen Stine Jörgensen, 28 år, har varit knäskadad men ser ut att komma till spel. Mette Tranborg är en annan stark skytt, rutinerade målvakten Sandra Toft har varit med i landslaget i tio år.

Tidigare möten: Sverige besegrade Danmark i kvartsfinalen i VM 2017 med 26–23 sedan Hanna Blomstrand gjort sju mål på lika många skott. I EM har Danmark vunnit tre av fem möten, Sverige två, senast i Serbien 2012 då det blev 27–26 till blågult.

Skadeläget: Isabelle Gulldén kommer till spel men frågan är hur mycket hon klarar av att spela? Daniela Gustin har, precis som målvakten Johanna Bundsen, följt hjärntrappan efter sin huvudskada och kommer också hon till spel.