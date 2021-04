Guide: SM-finalen i bandy AIK–Villa Lidköping

Var och när spelas finalen?

Recoverhallen i Uppsala lördag 3 april klockan 16.15. Matchen spelas utan publik.

Var kan man se finalen?

SVT har rättigheterna.

Hur gick det förra året?

Edsbyn besegrade Villa Lidköping med 5–1. Då spelades finalen utomhus på Studenternas i Uppsala. Även då inför tomma läktare.

Villa Lidköping BK

Bildad: 1934.

Antal säsonger i högsta serien: 53.

SM-guld: 2019.

Cupmästare: 2016, 2020.

World cup–mästare: 2019.

Publikrekord: 8.774 mot Selånger 1981.

Tränare: Johan Sixtensson.

Finaltruppen:

6) Martin Karlsson (kapten)

7) Joel Broberg

8) Ludvig Johansson

9) Felix Pherson

12) Tim Persson

14) Alexander Härndahl

21) Christoffer Edlund

22) Martin Andreasson

23) Johan Löfstedt

24) Martin Johansson

58) Erik Säfström

66) Alexander Karlgren

75) Jesper Eriksson

77) Anton Johansson (målvakt)

88) Jesper Thimfors (målvakt)

92) Petter Björling

AIK

Bildad: 1891.

Antal säsonger i högsta serien: 22.

SM-guld: 1909, 1914, 1931.

Publikrekord: 14.987 mot Örebro SK 1955.

Tränare: Esa Määttä.

Finaltruppen:

4) Johan Willes (kapten)

13) Andreas Bergwall (målvakt)

15) Linus Pettersson

16) Viktor Birgersson (målvakt)

21) Tobias Nyberg

23) Kalle Lempinen

25) Sebastian Ytterell

33) William Arvidsson

46) Ilari Moisala

65) Alan Dzhusoev

80) Alexandr Kim

83) Daniel Andersson

91) Johan Esplund

95) Erik Pettersson

Villas väg till final

Kvart: Sirius 3–0 i matcher.

Semi: Sandviken 3–1 i matcher.

AIK:s väg till final

Kvart: Västerås 3–2 i matcher.

Semi: Edsbyn 3–2 i matcher.

Fyra Villaspelare i AIK

Inte mindre än fyra spelare i AIK har lirat i Villa Lidköping. Förutom uppmärksammade Johan Esplund och Daniel Andersson även Tobias Nyberg och William Arvidsson.

Willes guld värd

AIK visste vad de gjorde när de plockade in Johan Willes för några år sedan. Han har blivit svensk mästare med tre klubbar: Hammarby, Sandviken och Västerås SK. Och på söndag kan lagkaptenen få lyfta bucklan för fjärde gången

Skyttekungen småskadad

Christoffer Edlund, Villa, som vann skytteligan i elitserien med 72 fullträffar har haft det svårare med målskyttet i slutspelet. Anledning: Han klev av sista kvartsfinalen mot Sirius med känningar i ljumsken. Spelat sparsamt sedan dess.

– Det är ingen fara med Edlund. Han kommer att göra tre mål i finalen, säger lagkompisen Jesper Eriksson.

AIK-spelare missar finalen

Jimmy Jansson i AIK missar SM-finalen. Anledningen är en avstängning på tre matcher han fick efter en tackling mot Edsbyn i den sista semifinalen. Mittfältaren spelade 24 av 26 matcher i grundserien och svarade för 6 mål+11 assist.

Guldligan

20: Västerås SK

12: IFK Uppsala, Edsbyns IF

9: IF Boltic, Sandvikens AIK

5: Örebro SK, IK Sirius, Brobergs IF

4: IK Göta, Slottsbrons IF

3: AIK, IF Göta, Katrineholms SK, Vetlanda BK

2: Bollnäs GoIF, Djurgårdens IF, Falu BS, IK Huge, Skutskärs IF, Hammarby IF

1: SK Tirfing, Nässjö IF, Västanfors IF, Ljusdals BK, IFK Motala, Villa Lidköping BK