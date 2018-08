Guide till friidrotts-EM

När? Pågår 6/8-12/8.

Var? Tävlingarna avgörs på gamla Olympiastadion i Berlin.

Vad är nytt? Friidrotts-EM ingår som en del av den första samlade EM-veckan där flera idrotter har sina mästerskap samtidigt. De flesta avgörs – som simningen – i Glasgow, men friidrotten i Berlin. Tanken är att EM-veckan ska återkomma vart fjärde år, men troligen avgörs det av hur den här första veckan fungerat.

Tv? Sveriges television sänder såväl morgon- som kvällspassen.

Svenska deltagare? Truppen är rekordstor, 67 aktiva ska tävla. Här är hela den svenska EM-truppen:

Män

100m Henrik Larsson, IF Göta, Erik Hagberg, Upsala IF, Dennis Leal, Spårvägen 200m Felix Svensson, Mölndals AIK 400m Erik Martinsson, Gefle, 800m Andreas Kramer, Sävedalens AIK, 1500m Kalle Berglund, Spårvägens FK, Johan Rogestedt, Stenungsunds FI, Elmar Engholm, Hässelby SK Marathon Mikael Ekvall, Strömstad LK 3000m H Napoleon Solomon, Turebergs FK, Emil Blomberg, Hässelby SK 400m H Isak Andersson, Upsala IF Stav Armand Duplantis, Upsala IF, Melker Svärd Jacobsson, Örgryte IS Längd Thobias Nilsson Montler, Malmö AI, Michel Tornéus, Hammarby IF Diskus Daniel Ståhl, Spårvägens SK, Simon Pettersson, Hässelby SK, Axel Härstedt, Malmö AI Slägga Anders Eriksson, Hovslätts IK Spjut Jiannis Smalios, Thorengruppen TFC Tiokamp Fredrik Samuelsson, Hässelby SK, Marcus Nilsson, Högby IF 4x100m Tony Darkwah, Hammarby IF, Stefan Tärnhuvud, Sundsvall FI, Felix Svensson, Mölndals AIK, Erik Hagberg, Upsala IF, Reserv: Dennis Leal, Spårvägens FK 4x400m Erik Martinsson, Gefle IF, Joel Groth, Bollnäs FIK, Carl Bengtström, Örgryte IS, Dennis Forsman, Ullevi FK,: Reserv Felix Francois, Örgryte IS Gång 20km Perseus Karlström, Eskilstuna Gång 50 km Anders Hansson, Svängen, Anatole Ibanez, Eskilstuna.

Kvinnor

400m Matilda Hellqvist, Ullevi FK 800m Lovisa Lindh, Ullevi FK, Hanna Hermansson, Turebergs FK 1500m Anna Silvander, IFK Lidingö, Hanna Hermansson, Tureberg 5000m Meraf Bahta, Hälle IF, Linn Nilsson, Hälle IF, Charlotta Fougberg, Ullevi FK 10000m Meraf Bahta, Hälle IF, Charlotta Fougberg, Ullevi FK Marathon Hanna Lindholm, Huddinge AIS, Mikaela Larsson, Spårvägens FK, Cecilia Norrbom, Spårvägens FK, Malin Starfelt, Runacademy IF 3000m H Caroline Högardh, Hässelby SK 100m H Elin Westerlund, Spårvägens FK 400m H Johanna Holmén Svensson, Ullevi FK Höjd Erika Kinsey, Trångsvikens IF, Sofie Skoog, IF Göta Stav Lisa Gunnarsson, Hässelby SK, Angelica Bengtsson, Hässelby SK Längd Khaddi Sagnia, Ullevi FK Kula Fanny Roos, Athletics 24seven, Frida Åkerström, Hässelby SK Diskus Vanessa Kamga, Upsala IF Slägga Ida Storm, Malmö Spjut Sofi Flink, Västerås FK Sjukamp Bianca Salming, Turebergs FK, Lisa Linnell, Athletics 24seven 4x100m Claudia Payton, Ullevi FK, Elin Östlund, KFUM Örebro, Hanna Adriansson-Norberg, IFK Lidingö, Malin Ström, Bollnäs FIK 4x400m Matilda Hellqvist, Ullevi FK, Moa Hjelmer, Spårvägens FK, Lisa Duffy, Hässelby SK, Josefine Magnusson, Malmö AI, Reserv: Johanna Holmén Svensson, Ullevi FK.

Svenska medaljchanser?

På senaste EM i Amsterdam 2016 blev det fyra medaljer, två silver och två brons. Förbundskapten Karin Torneklint har förhoppningar om något liknande i Berlin.

Två stora guldhopp finns det i truppen:

* 18-årige Armand Duplantis har i år höjt juniorvärldsrekordet och svenska rekordet i stav till 5,93. Med det är han tvåa på världsbästalistan. Före honom ligger bara franske världsrekordhållaren Renaud Lavillenie som i år hoppat 5,95. Duplantis har försökt sig på sex meter ett antal gånger i sommar och med den tävlingsskalle den 18-årige svenskamerikanen besitter, kan han mycket väl hoppa för guldet.

* Daniel Ståhl var bara två centimeter från VM-guldet i London förra sommaren. Mycket tyder på att det även i Berlin kommer att stå mellan svensken och litauiske världsmästaren Andriuz Gudzius. Gudzius toppar Europalistan på 69,59 meter, före Ståhl på 69,11. Svensken, som haft skade- och teknikproblem under sommaren, klämde i med resultatet i sista tävlingen före EM. Det bådar gott.

Sedan finns ett antal medaljhopp:

* Meraf Bahta har ett EM-guld (Zürich 2014) och ett EM-silver (Asterdam 2016) på 5000 meter. Nu har hon en utredning om dopningsfusk hängande över sig och än så länge är det sagt att hon ska tävla. Skulle hon ta medalj tas de ifrån henne om hon skulle bli fälld och avstängd. Bahta är anmäld på både 5000 och 10 000 meter och har medaljchans på båda distanserna. Men guldet på 5000 lär nog Sifan Hassan, Nederländerna, knipa och milguldet är Turkiets kenyanskfödda Yasemine Can favorit till.

* Angelica Bengtsson älskar mästerskap. Har ett brons från Amsterdam att försvara och satte nytt svenskt stavrekord med 4,73 i Karlstad för någon vecka sedan. Den höjden kan räcka för medalj, men 25-åringen från Väckelsång har högre höjder i kroppen.

* Andreas Kramer fortsätter att utvecklas på 800 meter i rasande takt. I Karlstad för en dryg vecka sedan förbättrade 21-åringen sitt rekord på distansen till 1.45,03. En tid som placerar honom på en åttondeplats på årets Europalista. Men 800 är en svår distans och i Karlstad visade Kramer att han har en otroligt vass spurt.

* Napoleon Solomon är okänd utanför friidrottskretsen. 24-åringen som tävlar för Tureberg i Stockholm, ligger med tiden 8.23,54 fyra på Europalistan på 3000 meter hinder. Mästerskapslopp blir oftast taktiklopp och Solomon har alla chanser att överraska.

Vilka andra ska man hålla koll på?

Norge kan göra sitt bästa EM någonsin. Bröderna Ingebrigsten (se artikel) kan vinna och ta medaljer på både 1500 meter och 5000 meter. Men framför allt har man Karsten Warholm på 400 meter häck. Världsmästaren från London lär vinna om han inte snubblar på någon häck. Springer även 400 slätt i Berlin och har medaljchans även där.