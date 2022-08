Guide till US Open: Serena-feber i New York – 15 000 för en finalbiljett

Amerikanska vaccinregler stoppar Djokovic

Under stor uppståndelse tvingades den serbiske storstjärnan Novak Djokovic tidigare i år, på grund av landets smittskyddsbestämmelser, lämna Australien utan att få delta i Australian Open. Nu ser han ut att stoppas även från US Open, av samma skäl. Djokovic, som vägrat covidvaccinera sig, fick delta i Wimbledon och vann i juli sin 21:a grand slam-titel där. Han spelade även Franska öppna där han förlorade en dramatisk nattkvartsfinal mot Rafael Nadal.

Men i US Open ser det ut att vara stopp. Sedan i oktober 2021 har inte ovaccinerade personer tillåtits resa in i USA. Den 11 augusti i år lättade den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC på vissa regler, bland annat för ovaccinerade amerikanska medborgare, och meddelade samtidigt att en översyn av regelverket pågick. Men än så länge gäller regeln om att utländska besökare måste visa upp vaccinbevis.

Att Djokovic av allt att döma missar US Open har rört upp starka känslor. Över 50 000 personer har skrivit under en digital petition med vädjan om att låta Djokovic spela turneringen och även tennislegendaren John McEnroe har gett sitt stöd till serben.

– Det är korkat att han inte får spela, det absolut närmsta ett skämt man kan komma. Hade jag varit honom hade jag bara vaccinerat mig, men du måste respektera hans beslut och hur han tänker, säger han till Marca.

Novak Djokovic stoppas från US Open på grund av USA:s vaccinregler. Foto: Javier Garcia/TT

Stort sug efter biljetter inför Serena Williams sista show i New York

I början av augusti meddelade 40-åriga tennislegendaren Serena Williams att karriärens slut närmar sig. I en lång text i Vogue antydde hon att US Open kommer att bli hennes sista turnering. I vilket fall som helst blir det sista gången som hon spelar i New York.

Williams har vunnit US Open sex gånger, senast 2014.

Efter beskedet om att hon är på väg att avsluta karriären har biljetterna till US Open gått åt i rask takt. Enligt amerikanska tennisförbundet är de tre första dagarna av turneringen utsålda och en undersökning som CNBC har gjort visar att snittpriset för en biljett till damernas final närmar sig motsvarande 15 000 svenska kronor på andrahandsmarknaden.

Serena Williams syster Venus kommer också att delta efter att ha tilldelats ett wild card till turneringen.

Serena Williams under ett träningspass inför US Open. Foto: Andrew Schwartz/TT

Spelare från Ryssland och Belarus får vara med

Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina förbjöds spelare från Ryssland och Belarus att delta i Wimbledon. Men i US Open är spelare som ryske fjolårsvinnaren Daniil Medvedev och belarusiska före detta världsettan Victoria Azarenka välkomna, under neutral flagg.

Inför US Open arrangerade i onsdags en välgörenhetskväll då pengar samlades in för humanitära insatser i Ukraina. Azarenka var till att börja med inbjuden att uppvisningsspela under evenemanget tillsammans med bland andra Rafael Nadal och Coco Gauff. Men efter starka protester från den ukrainska tennisspelaren Marta Kostjuk ändrade sig arrangörerna.

”Efter noggrant övervägande och dialog med inblandade parter så kommer inte Victoria Azarenka att spela i ’Tennis Plays for Peace Exhibition’ i kväll”, skrev amerikanska tennisförbundet i ett uttalande enligt nyhetsbyrån AFP.

Ryssen Daniil Medvedev stoppades från Wimbledon, men får spela US Open. Foto: Dylan Buell/AFP

Rekordstora prispengar

Den totala prissumman i US Open är rekordstor, 60 miljoner dollar, motsvarande nästan 700 miljoner svenska kronor, en ökning med 2,5 miljoner dollar jämfört med förra rekordåret, 2021 . Vinnarna på herr- och damsidan får 2,6 miljoner dollar (30 miljoner kronor).

Prispengarna är rekordstora. Foto: Timothy A. Clary/AFP

Regerande mästarna spelar

2021 vann ryssen Daniil Medvedev herrturneringen och brittiskan Emma Raducanu damturneringen. Båda spelarna är med i startfältet även i år. På herrsidan utmanas Medvedev av bland andra greken Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz, Spanien, och norrmannen Casper Ruud.

På damsidan är polska världsettan Iga Swiatek, som vann Franska öppna tidigare i år, en av favoriterna till slutsegern. Även formstarka amerikanskan Jessica Pegula och tunisiska Wimbledonfinalisten Ons Jabeur utmanar.

Emma Raducanu besegrade Serena Williams i den inledande omgången av ATP-truneringen i Cincinnati, US Open-genrepet. Foto: Aaron Doster/AP

Nadal ute efter titelrekord – men kan han spela?

Med Novak Djokovic borta har spanjoren Rafael Nadal chansen att utöka sitt försprång vad gäller grand slam-titlar. Nadal står på 22, Djokovic på 21. Frågan är dock om Nadal kan slutföra turneringen. Han har under sommaren haft problem med den magmuskelskada som gjorde att han fick dra sig ur Wimbledon före semifinalen.

Vilken form han är i är också ett frågetecken. Förra veckan åkte han ur ATP-turneringen i Cincinnati efter att ha förlorat mot 152-rankade kroaten Borna Coric.

Några stora herrstjärnor som missar turneringen är utöver Djokovic även legendaren Roger Federer samt OS-mästaren och världstvåan Alexander Zverev som båda är på väg tillbaka efter skador.

Iga Swiatek och Rafael Nadal under en mixedmatch som spelades under onsdagens välgörenhetskväll för Ukraina. Foto: Jamie Squire/Getty Images

Gravid Kerber står över

I veckan gick den tidigare US Open-segraren Angelique Kerber, just nu rankad 52:a i världen, ut på sociala medier och berättade att hon är gravid och därför inte kommer att ställa upp i årets upplaga av turneringen.

”Sedan jag vann 2016 och blev nummer ett i världen har US Open haft en speciell plats i mitt hjärta och jag önskar att jag hade fått säga adjö till er alla på banan, innan jag lämnar touren för ett tag”, skrev 34-åringen i sina sociala medier.

Angelique Kerber är gravid och står över US Open. Foto: Alberto Pezzali/AP

Två svenskar klara för huvudturneringen

Mikael Ymer, som i början av augusti gick till semifinal i Washingtons ATP-turnering, är direktkvalificerad till US Open. Det är även Rebecca Peterson. Mirjam Björklund vann sin första kvalmatch och fortsätter spela för att få en plats i huvudturneringen.

Elias Ymer kommer däremot inte att vara med. Han förlorade mot tysken Daniel Masur i den första kvalomgången.