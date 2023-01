Guide U18-VM: Sverige spelar för medalj på hemmaplan

När? U18-VM för damer inleds söndagen den 8 januari och pågår till och med söndagen den 15 januari.

Var? Mästerskapet avgörs i Östersund. Det blir första gången på sedan 2011 som damernas U18-VM avgörs i Sverige.

Bästa juniorerna

U18-VM för damer går att jämställa med herrarnas JVM – där U20-spelare får vara med – eftersom damerna inte har något ytterligare juniormästerskap.

Gruppindelningen

Grupp A

Kanada, USA, Sverige och Finland.

Grupp B

Tjeckien, Schweiz, Slovakien, Japan.

Förutsättningarna

Samtliga fyra lag i grupp A går vidare till slutspelet oavsett hur det går i gruppspelet. Ettan och tvåan går direkt till semifinal. Trean och fyran får i kvartsfinalen möta ettan respektive tvåan från grupp B.

De två sämst placerade lagen i grupp B möts i en nedflyttningsserie där förloraren flyttas ner till B-VM nästa år.

Sveriges gruppspelsmatcher

8/1, 16.00 Sverige–USA

9/1, 20.00 Sverige–Kanada

11/1, 16.00 Sverige–Finland

Slutspelet

Kvartsfinalerna spelas den 12 januari, semifinalerna den 14 januari, bronsmatch och final den 15 januari.

Tv

SVT sänder mästerskapet.

Svenska medaljer

Första gången U18-VM för damer spelades var 2008. Under de 14 mästerskap som har avgjorts – under 2021 ställdes VM in på grund av pandemin – har Sverige tagit sex medaljer.

Efter fem bronsmedaljer, 2009, 2010, 2012, 2013 och 2016, nådde Sverige 2018 sin största framgång när de som första lag bröt den nordamerikanska dominansen och vann över Kanada i semifinalen.

I finalen blev USA för svåra, men de svenska spelarna fick åka hem med varsin silvermedalj runt halsen.

Förra årets U18-VM

Kanada vann finalen mot USA med 3–2, och kommer till Östersund som regerande U18-världsmästare.

I bronsmatchen mötte Sverige Finland. Där blev det finländsk seger med 3–0.

Andreas Karlsson är ny förbundskapten för det svenska U18-landslaget. Foto: Johanna Wallen/Bildbyrån

Ny förbundskapten

Förra årets U-18-VM, som avgjordes så sent som i juni på grund av pandemin, blev Madeleine Östlings sista mästerskap som förbundskapten. Hennes efterträdare Andreas Karlsson, som tidigare bland annat tränat Piteås herrlag, gör sitt första mästerskap i Östersund. Han har sällskap i båset av en ledare som varit med tidigare. Den tidigare storspelaren Pernilla Winberg, som har tagit OS-silver, var assisterande även till Östling.

Imponerande seger

De svenska damjuniorerna har spelat en träningsmatch inför turneringen, och vann då mycket överraskande mot USA med 1–0 efter ett sent mål i matchen i powerplay av Isabell Leijonhielm.