Guillaume Martin skrev en pjäs om Platon – nu är han i topp i Tour de France

Förra året körde Guillaume Martin sitt tredje Tour de France i karriären. Samtidigt skrev han en återkommande krönika i Le Monde. Dagen före målgången i Paris analyserade han till exempel i tidningen sin dag som cyklist på Touren via den tyska 1700-talsfilosofen Immanuel Kants fyra grundfrågor: ”Vad kan jag veta?”, ”Vad bör jag göra?”, ”Vad kan jag hoppas på?” och ”Vad är en människa?”.

Den 27-årige cyklisten, som just nu leder laget Cofidis under Tour de France, har en masterexamen i filosofi. Han har skrivit pjäsen ”Platon vs Platoche”, en komedi om filosofi som gått upp på flera scener i Frankrike.

Förra året kom boken ”Socrate à Vélo”, Sokrates på cykel, där ett antal filosofer, som Sokrates, Aristoteles, Baruch Spinoza och Friedrich Nietzsche cyklar Tour de France.

– Den inspirerades lite av (sketchensemblen) Monty Pythons fotbollsmatch med filosofer. Jag har älskat filosofi sedan skolan. Det kan vara ett skräckinjagande ämne så jag tänkte att min bok skulle vara ett roligt sätt att prata om det, säger Martin till magasinet Cyclist.

Han ville också avfärda klichéer om Tourcyklisterna.

– Cyklister och andra idrottare anses ofta vara dumma och bara kapabla att trampa så hårt de kan på pedalerna, men det är inte vad jag ser i mina lagkamrater, säger han.

Han ville visa på vad Nietzsche kallat ”kroppens intelligens”.

– Det är en typ av intelligens som inte uppskattas i skolan. Kroppens smarthet är vad vi utvecklar när vi cyklar. Kroppen lär sig rörelserna och det blir instinktivt. Nietzsche hade varit en bra cyklist.

Efter att i många år ha ansetts lovande har Guillaume Martin under sommaren varit i sitt livs form. I Critérium du Dauphiné, ett lopp som många av favoriterna använder för att slipa den sista formen inför Tour de France, slutade han totaltrea.

Under den inledande veckan av Tour de France har han hållit samma nivå som många favoriter till totalsegern och tidigare vinnare av treveckorslopp.

Frankrikes stora förhandshopp Thibaut Pinot fick se sina chanser på en Tour de France-seger försvinna i helgen när han tappade massor av tid på grund av ryggont. I stället är det fortfarande med en tredjedel av Tour de France avverkat Guillaume Martin som är bäste fransman, på tredje plats i sammandraget. 28 sekunder bakom ledande Primož Roglič, två före landsmannen Romain Bardet.

Men Touren är lång, vilket Martin är medveten om.

– Jag vill inte vara förmäten. Jag slåss inte för att vinna Touren, sade han efter söndagens målgång på den nionde etappen.

