Guld, gurkburkar och svidande förluster – Bengt Johanssons år som förbundskapten

VM-guldet i Tjeckoslovakien 1990

”Bengans” första riktigt stora framgång som förbundskapten. I finalen i Prag ställdes Sverige mot Sovjetunionen som inte hade förlorat en match på två år och var skyhöga favoriter till guldet. Men Sverige var – trots underläge med ett par mål tidigt i matchen – det klart bättre laget och vann med 27–23. Magnus Wislander var bäste målskytt i det svenska laget med sex fullträffar. Skrällguldet blev det riktiga startskottet på den framgångsrika tolvårsperiod som sedan följde.

Gurkburken

Under Bengt Johanssons ledning utvecklade Sverige ett framgångsrikt kombinationsspel med förutbestämda rörelser och passningar. Bland de mest kända fanns ”Gurkburken”, som med ”Bengans” halländska uttal blev ett signum för landslaget. Själva kombinationen går ut på att få högersexan, kantspelaren, fri i en oväntad position vänster om motståndarnas mittförsvar. Efter 1990-talet har gurkburken använts mer och mer sällan, då motståndarna haft bra koll på den.

VM-bronset på hemmaplan 1993

Ett mästerskap som spelades över hela Sverige, med gruppspel i Umeå, Karlstad, Göteborg, Eskilstuna, Malmö och finalspelet i Stockholm. Det svenska laget kom som regerande världsmästare men fick den här gången nöja sig med brons. Efter att ha förlorat klart mot Ryssland i semifinalen (20–30) besegrades Schweiz i bronsmatchen med 26–19. Sverige spelade turneringen i en ny, tajt matchtröja som tydligt visade minsta tröjdragning – till motståndarnas stora förtret. Tröjan förbjöds senare av det Internationella handbollsförbundet.

Läs mer: Tajta tröjan som Sverige höll hemlig förbjöds efter succén

EM-guld i Portugal 1994

1994 spelades för första gången ett Europamästerskap i handboll. Det spelades i Porto och Almada i Portugal och tolv lag deltog. Sverige gick obesegrat genom gruppspelet och slog Kroatien i semifinal. I finalen slog Sverige sedan Ryssland med klara 34–21, efter att bland annat Tomas Svensson i mål storspelat. Spelfördelaren Magnus Andersson utsågs till mästerskapets mest värdefulla spelare, och mästerskapsdebuterande Stefan Lövgren fick sitt stora genombrott. Finalen har ibland omnämnts som den bästa match det svenska landslaget spelat.

OS-silver x3

Trots att Sverige hela tiden befann sig i världstoppen fick Bengt Johansson aldrig vinna något OS-guld. Han deltog som förbundskapten i tre OS-turneringar och förlorade totalt bara tre OS-matcher – finalerna 1992, 1996 och 2000. 1992 blev det förlust med två mål mot Ryssland, som då spelade som OSS. 1996 hade Sverige varit helt lysande i inledningen av turneringen, men fick en mardrömsstart på finalen mot Kroatien och låg snart under med åtta mål. Trots att Sverige jagade i kapp nästan hela avståndet blev det förlust, 26–27. År 2000 i Sydney var Sverige favorit till guldet igen efter att ha vunnit EM tidigare samma år. Ryssland blev dock åter för starkt och vann den högdramatiska finalen med 28–26.

EM- och Bragdguld 1998

Under andra hälften av 1990-talet började Sverige genomgå en liten generationsväxling. Tidigare bärande spelare som målvakten Mats Olsson, Erik Hajas och Per Carlén slutade i landslaget 1996. I stället kom unga spelare som Stefan Lövgren, Ljubomir Vranjes, Martin Boquist och Johan Pettersson in. Sverige hade två tunga finalförluster bakom sig inför turneringen, i OS 1996 och VM 1997 när man gick ini i EM-turneringen i Italien. I finalen pressades Sverige av Spanien men kunde vinna rysaren med 25–23. Det svenska handbollslandslaget tilldelades det året även Bragdguldet med motivering: ”För strålande EM-seger, hemförd i hårdaste konkurrens i ett pressat läge.”

VM-guld i Egypten 1999

Det blev på nytt en kamp med Ryssland om världsmästartiteln, när VM spelades i Egypten. Ryssarna tog kommandot tidigt i finalen i Kairo, Sverige låg under och fick dessutom nyckelspelaren Magnus Wislander tidigt utvisad för resten av matchen. Men det skulle vända. Det dröjde till en bra bit in på den andra halvleken innan Sverige tog ledningen för första gången i matchen. Peter Gentzel i mål spikade igen och stod även för en avgörande räddning i slutet. Sverige vann till slut med minsta möjliga marginal 25–24. Kantspelaren Pierre Thorsson gjorde en suverän finalmatch och blev med sex mål Sveriges bästa målskytt.

EM-guld igen 2000

Kampen mellan Sverige och Ryssland fortsatte in på det nya millenniet. I EM-finalen i Zagreb, Kroatien, såg det länge ut som om det skulle bli ryssarna som tog hem den första kampen på 2000-talet. Sverige låg i halvtid under med 9–15. Men målvakten Peter Gentzel skulle på nytt kliva fram och med sina räddningar ge Sverige chansen att bärga ytterligare ett mästerskapsguld. Matchen slutade oavgjort efter ordinarie tid, 24–24, och gick till förlängning. Där såg Ryssland ut att ha avgjort men en ny svensk upphämtning och kvittering till 27–27 på knorr från Pierre Thorsson tvingade fram ytterligare en förlängningskvart. Där kunde veteranen Magnus Wislander till slut sätta avgörande 32–31 för Sverige.

VM-silvret i Frankrike 2001

Det skulle bli Sveriges sista framskjutna placering i ett världsmästerskap på flera decennier. Sverige kom som vanligt till mästerskapet som favorit och krossade allt motstånd fram till semifinalen, där man med lite mer möda besegrade Jugoslavien. I finalen ställdes Sverige mot hemmanationen Frankrike, som i sin tur var i början av sin kommande storhetsperiod. Det stod 22–22 efter ordinarie tid och finalen gick till förlängning. Där gick fransmännen ifrån och vann till slut med 28–25.

Europamästare på hemmaplan 2002

”Bengan boys” fick på nytt chansen att visa upp sig på hemmaplan, nio år efter VM-bronset. Det något åldersstigna laget innehöll fortfarande veteraner som Magnus Wislander och Staffan Olsson, men också nya stjärnskott som Marcus Alm och Kim Andersson. Sverige slutade tvåa i sin grupp och fick möta Island, som man besegrade stort med elva mål, i semifinal. I finalen ställdes Sverige mot Tyskland och såg ut att ha grepp om matchen. Men Sverige tappade vad som såg ut som en säker tremålsledning 25–22 till underläge 25–26 i slutet av matchen. Staffan Olsson kunde dock kvittera till 26–26 och ordna förlängning. Där tog Sverige kommandot direkt och vann till slut med 33–31 inför ett fullsatt Globen. EM-guldet blev Bengt Johanssons sista som förbundskapten, och Sveriges sista på herrsidan på nära 20 år.

Läs mer:

Janne Andersson: ”Bengan” en av svensk idrotts främsta ledare någonsin

Handbollsprofilen Bengt Johansson död