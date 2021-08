Guldet kan hänga på ett finger – historisk OS-mästare ska koras

Fakta. Så avgörs klättringen i OS

● För första gången i OS-historien tävlas i så kallad sportklättring i Tokyo.

● Upplägget 2021 är en kombinationstävling där sportens tre olika grenar – speed, bouldering och lead – räknas in i en slags mångkamp för både damer och herrar.

● I Paris 2024 kommer speed att skiljas från de övriga två grenarna och bli en egen OS-gren.

Speed

● Kanske den gren som är enklast att följa: Snabbast upp vinner. Klätterväggen är 15 meter hög, greppen alltid desamma och tävlingen avgörs i utslagsheat där klättarna klättrar två och två på identiska banor.

● Herrarnas bästa tider brukar ligga under sex sekunder, damernas på 7–8 sekunder. Tjuvstart innebär diskvalificering.

Bouldering

● Har fått sitt namn från engelskans ord för stenblock (boulder).

● Klättraren ska ta sig uppför en 4,5 meter hög vägg, via olika fasta vägar. Vägen upp kallas inom bouldering för ett problem. Problemen varierar i svårighetsgrad och utövaren får inte träna på problemen före tävling, eller se föregående tävlande klättra.

● Klättraren har fyra minuter på sig per problem. Den som har klarat flest problem vinner. Att klara ett problem innebär att nudda slutgreppet med båda händerna. Prestationerna kan även skiljas åt utifrån hur många försök som behövdes samt hur långt man kom om inte hela problemet klarades.

Lead

● Klättraren ska under sex minuter ta sig så högt upp som möjligt på en 15 meter hög vägg där klättringen blir svårare och svårare. Klättraren säkrar sig själv vid olika punkter på sin väg uppför.

● Bara ett försök gäller. Klättraren får inte se föregående utövare tävla men får före första startande studera väggen under en observationsrunda.

● Vinner gör den som har kommit högst. Vid lika skiljs de tävlande åt via tid.

Källa: Svenska klätterförbundet och Tokyo 2020.