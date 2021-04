Guldhästen gör comeback – när Fredricson slängt gipset

Livet bjuder som så ofta på ömsom vin och ömsom vatten.

Stjärnryttaren Peder Fredricson går för närvarande omkring med en gipsad högerarm, efter att en sena i handen gått av i samband med en ridtur. Något som krävde en operation.

Men allt är inte elände.

För när Peder Fredricson om en och en halv vecka får slänga gipset står det en pigg superhäst i stallet och väntar på honom.

Valacken All In, som tillsammans med Peder tog OS-silver 2016 och EM-guld 2017, är redo att börja tävla igen efter ett uppehåll på nästan ett och ett halvt år.

– Ja, han är i tävlingsskick nu, säger Peder Fredricson belåtet.

Tanken var att All In skulle gjort comeback redan i april, men den har skjutits fram till maj.

Det beror inte främst på Peders skada utan på att det var väldigt få tävlingstillfällen under våren på grund av både coronapandemin och herpesviruset EHV-1, även kallat abortviruset.

– Det har varit ett väldigt svårt år att planera något, konstaterar Peder Fredricson.

– Jag tror det är något som vi kommer att få leva med ett bra tag till så det är bara att göra det bästa av situationen, och anpassa sig efter situationen.

Peder Fredricson och All In har varit en framgångsrik duo.

Den i dag 15-årige valacken, som ägs av H&M-arvingen Charlotte Söderström, kom till Peder som sjuåring efter att Peder letat Europa runt efter en lovande häst med mästerskapskvalitéer.

– Det räckte med ett språng, sedan visste jag att han var dubbelt så bra som alla andra. Det fanns något extra hos honom som man väldigt sällan känner, har Peder tidigare berättat för DN.

Efter ett par års utbildning under Fredricsons ledning var All In redo för den stora scenen. I OS i Rio 2016 tog ekipaget ett OS-silver individuellt. Året efter tog de EM-guld individuellt och EM-silver i lag.

Under åren har de två också radat upp segrar i stora tävlingar, bland annat under Global Champions Tour i Stockholm i juni 2019.

Efter den prestigefyllda Top 10-finalen i Genéve i mitten av december 2019 fick All In ledigt.

Tanken var egentligen att han skulle ha börjat tävla förra våren som en uppladdning inför OS i Tokyo, men när coronapandemin slog till sköts OS fram ett år.

Peder Fredricson tog då beslutet att valacken inte skulle tävla något under 2020.

I slutet av förra året började Peder sakta men säkert bygga upp All In igen, och i maj får vi alltså se honom på tävlingsbanan igen.

Då är det drygt två månader kvar till det framskjutna OS ska avgöras i Tokyo, och tillräckligt med tid för att att såväl Peder Fredricson som förbundskapten Henrik Ankarcrona ska hinna få en tydlig indikation på om All In har ett stort mästerskap till i kroppen.

Om så inte är fallet lär Peder Fredricson likväl få en OS-biljett. Världsfyran har flera andra väldigt duktiga hästar i stallet, bland annat Christian K som han tog VM-silver i lag med 2018, och som övertygade i årets hittills enda stora tävling Global Champions Tour i Doha i början av mars.

I Doha hoppade även Hansson, som varit borta från den stora scenen ett bra tag, riktigt bra.

– Ja, hästarna gick över förväntan i Doha och visade att formen var väldigt bra. Så det känns väldigt bra, säger Peder Fredricson.

