Guldhästen var felfri i comebacken

Senast 15-årige All In, som har tagit EM-guld och OS-silver, tävlade var i december 2019.

Efter det var tanken att valacken skulle få några månader av tävlingsvila innan Peder Fredricson börja förbereda hästen för en OS-start.

Men sedan kom pandemin. OS sköts fram ett år, och tävlingsverksamheten gick på sparlåga.

Då bestämde Peder Fredricson att guldhästens ledighet skulle förlängas från några månader till över ett år.

På fredagen var det dock dags för comeback – om än en försiktig sådan – för All In i samband med de stora internationella tävlingarna i 's-Hertogenbosch.

Efter den långa vilan har Peder Fredricson valt att ge hästen en mjukstart. Därför blev den första klassen en 1.40-hoppning (lägsta klassen under tävlingarna).

All In skötte sig dock med den äran och var felfri i båda omgångarna. Eftersom Peder valde att inte jaga en snabb tid i den andra omgången hamnade ekipaget långt ner i resultatlistan, 27:a i det 54 ekipage starka startfältet.

Utöver All In har Peder med sig Catch Me Not och Christian K till till 's-Hertogenbosch där världseliten i hoppning är samlade.