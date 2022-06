Guldhoppet om nya VM-grenen: ”Krockar man så krockar man”

Fakta. Truppen till orienterings-VM

Damer

Tove Alexandersson, Stora Tuna OK

Emma Bjessmo, IFK Lidingö

Sara Hagström, IFK Göteborg

Hanna Lundberg, OK Renen

Karolin Ohlsson, Järla Orientering

Lina Strand, Göteborg-Majorna OK

Herrar

Max Peter Bejmer, IFK Göteborg

Gustav Bergman, OK Ravinen

Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro

Isac von Krusenstierna, OK Kåre

August Mollén, OK Denseln

Martin Regborn, Hagaby GoIF

Emil Svensk, Stora Tuna OK