Guldmakaren Nils van der Poel hade varvat tidigare giganter

Nils van Poel må ha använt stora ord när han anklagade Nederländernas skridskoförbund för korruption.

Hans idrottsliga prestation i Peking har varit ännu större.

Med sina dubbla guld sällar han sig till skridskosportens stora namn som vunnit båda de längsta distanserna vid samma OS: ”Hjallis” Andersen, Ard Schenk, Eric Heiden, Tomas Gustafson, Johann Olav Koss.

När van der Poel fullbordade dubbeln gapade läktarstolarna tomma i Ice Ribbon, Pekings olympiska skridskoarena. Det var en total kontrast jämfört med för 28 år sedan när 15 000 personer trängdes i Vikingskipet i Hamar, där skridskon avgjordes under OS i Lillehammer.

Det rådde Johann Olav Koss-feber i Vikingskipet under OS i Lillehammer. Foto: Pål R Hansen/TT

Läktarna badade i norsk glädje, stolthet och röd-vit-blåa flaggor, som en del tyckte var lite väl mycket chauvinism, men visst hade norrmännen anledning att vara glada över Johann Olav Koss.

Han hade just tagit sitt tredje OS-guld inom loppet av sju dagar och inte nog med det. Dåtidens skridskokung hade slagit världsrekord på 1 500, 5 000 och 10 000 meter. I milloppet kom Koss i mål på 13.30,55. Det är bara att konstatera att utvecklingen inom skridskosporten gått snabbt. Nils van der Poel var med sin guldtid och världsrekord i Peking, 12.30,74, en minut snabbare än Koss och hade varvat honom – två gånger.

Tomas Gustafson tog dubbla guld i Calgary-OS 1988. Foto: Jan Collsiöö/TT

En annan dubbel guldmedaljör, Tomas Gustafson, hade blivit ännu mer frånåkt. Milguldet i Calgary bärgades med tiden 13.48,20. På halva sträckan var van der Poel drygt 35 sekunder snabbare än Gustafson och mer än 21 sekunder bättre än Koss.

Ard Schenk slog världsrekord vid VM i Göteborg 1971 men lyckades inte ta sig under 15 minuter. Geir Karlstad var först under 14 minuter 1987. Jochem Uytdenhaage först under 13 vid det olympiska guldet i Salt Lake City 2002.

Eric Heiden under OS i Lake Placid 1980, innan skridskotävlingarna flyttade in i hallar. Foto: AP

Alla idrotter utvecklas. Tennisen såg också annorlunda ut när Mats Wilander några månader efter Gustafsons dubbelseger i Calgary vann Franska öppna. Jesper Parnevik slog inte lika långt som dagens golfspelare när han höll på att vinna British Open månaderna efter Lillehammer-OS.

Ishallarna revolutionerade skridskosporten. Plötsligt slapp man motvinden och snöryan som kunde plåga förra seklets åkare. Giganten Eric Heiden hade 14.28,13 när han vann 10 000 meter, ett av fem klassiska guld vid OS i Lake Placid 1980.

Men faktum är att både Tomas Gustafson och Johann Olav Koss hade fördelen av att åka inomhus 1988 respektive 1994.

Klappskridskon, aerodynamiska dräkter och förbättrade isförhållanden har förändrat skridskosporten. Det har också Nils van der Poels träningsmetoder gjort.

Klappskridskon, aerodynamiska dräkter och förbättrade isförhållanden har förändrat skridskosporten. Och Nils van der Poels träningsmetoder. Foto: Jonas Lindkvist

Alla experter är i dag ense om att ingen skridskoåkare tränar så mycket som 25-åringen från Trollhättan. Wolfgang Pichler, en man som sannerligen vet vad det innebär att träna hårt, säger till och med att han aldrig mött en idrottare som tränare hårdare än Nils.

Inför OS-loppet hade han sedan i oktober kört mellan 80–90 träningslopp på 10 000 meter i tävlingsfart. Han underkastade sig samma dos inför VM-gulden i Heerenveen i fjol.

van der Poel leder utvecklingen framåt inom skridskosporten, inte bara fysiskt, utan även med en förfinad teknik. Han menar själv att alla kurvor hemma i Slättbergshallen i Trollhättan gjort att han kan åka närmare linjen och tjäna många meter per varv.

Framtidens åkare kommer att få jobba hårt om de ska slå hans tider. Det räcker inte med att skapa gynnsamma isförhållanden.

