Guldmålvakten var nära att sluta som 16-åring

Vi sitter i soffan hemma hos lagkompisen Thess Krönell. På tv:n framför oss strömmas en handbollsmatch.

I augusti flyttade Rebecca Nilsson, född och uppvuxen på Ekerö, från Stockholm till den lilla staden Metzingen i södra Tyskland. Flytten gick också från Skuru IK i svenska högstaligan (SHE) till TuS Metzingen, ett topplag i tyska Bundesliga.

— Det var en självklarhet att gå utomlands när rätt bud dök upp. Jag var inte trött på Skuru men jag var trött på SHE. Metzingen är en storklubb och jag visste att jag skulle få chansen att spela.

Rebecca Nilsson har mycket riktigt fått spela. Med ca 20 minuter per match har målvakten kommit in och gjort det bra i flera matcher. Med en match mer spelad än lagen runt omkring sig i tabellen ligger Metzingen just nu på en femteplats. Det har inte gått lika bra som man hoppats hittills under säsongen, men med en poäng upp till tredjeplatsen har man alla möjligheter att ta sig högre upp i tabellen.

– Det har gått lite knackigt men det känns som att vi fått tid att spela ihop oss. Jag tror att vi kan avsluta starkt och knipa en av topplaceringarna. De är inte många poäng som skiljer så varje match kan ändra tabelläget. För egen del har det gått okej men det har också varit en omställning från svenska ligan. Men det är en rolig utmaning. Jag har ännu mer att ge.

Att sporten är såpass oförutsägbar tycker Rebecca Nilsson gör den så intressant.

– Tjusningen ligger absolut mycket i ovissheten. Det kan verkligen svänga snabbt och ingen vet hur det kommer sluta. Det är match hela matchen.

Rebecca Nilsson under en av SM-finalerna mot H65 Höör i maj. Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Precis som kring resultaten finns det en ovisshet kring allt runt handbollen. Vem får chansen, vem tar den. För Rebecca Nilssons del var det nära att handbollsresan tog slut redan i tonåren. Inte på grund av bristande talang utan till följd av bristande motivation.

– Jag höll på att sluta när jag var 16 år för att satsa på fotbollen. Handbollen var inte lika kul längre men så kom jag med i stadslaget så jag fortsatte. Kul med lite uppmärksamhet.

Att det var en lyckad stadslagsuttagning får man väl ändå säga. Rebecca Nilsson har spelat 56 U-landskamper och tre A-landskamper. Hon har spelat fyra mästerskap på ungdomsnivå och var en av två reserver i Sveriges OS-lag i somras. Hon var även med och vann SM-guld med Skuru förra säsongen.

Thess Krönell sitter tyst och djupt insjunken i matchen på tv medan Rebecca Nilsson låter koncentrationen vandra mellan den och intervjun. Förra säsongen, när de båda handbollsspelarna befann sig i IK Sävehof respektive Skuru IK, var de bittra fiender på planen men de blev vänner direkt i den nya klubben.

– Det är så skönt att det är fler svenskar i laget, säger Rebecca Nilsson. Det är en annan kultur både på och utanför planen här så det är skönt att kunna vara ett litet svenskgäng ibland.

Förutom Thess Krönell spelar även förre Skuruspelaren Madelene Östlund i laget. Nilsson och Östlund spelade tillsammans i Skuru IK 2014–2017 under Nilssons första säsonger i klubben.

Landslagsträning sommaren 2021. Foto: Christoffer Borg Mattisson/Bildbyrån

Innan flyttlasset gick till södra Tyskland var Rebecca Nilsson en av reserverna i sommarens OS. Efter turneringen anslöt 23-åringen till sin nya klubb, veckor efter att försäsongen dragit i gång.

– De första dagarna var det mest jobbigt. Då satt jag bara hemma själv i lägenheten och ville flytta hem. Men efter att jag fick träffa laget och de andra svenskarna så kändes det mycket bättre. Då kände jag att här kan jag stanna.

Att målvakten tycker det är skönt att ha andra svenskar i staden går inte att ta miste på.

– Alltså mina kompisar här är 100 procent svenskar. Jag har aldrig varit så mycket svensk som nu. Jag är liksom stolt över lussebullar.

– Sedan var det ett stort steg att flytta till Tyskland. Jag bodde hemma innan så det var även första gången jag flyttade hemifrån. Att flytta utomlands gjorde steget ännu större.

Även om det är prestationerna på planen som tagit henne ner till södra Tyskland så är det inte bara sporten i sig som Rebecca Nilsson bär med sig.

– Man får så mycket med sig utanför också. Allt man får uppleva tillsammans med alla andra. De flesta av mina kompisar är från handbollen.

Utanför planen studerar Rebecca Nilsson statsvetenskap på distans. Hon håller sig även sysselsatt på andra sätt.

– Jag har börjat sticka, jag har bakat, lagat mat, byggt en sängstomme och målat om en byrå. Det har kanske varit bra för att komma in i stan och i lägenheten.

Rebecca Nilsson har kommit in i både handbollen och vardagslivet i Metzingen. Foto: Tobias Widberg

Har du alltid lätt blivit rastlös?

– Jo, men det har jag.

Men du sover?

Skratt.

– Ja det gör jag.

Något som påverkat livet i Tyskland är covid-19. Matcherna spelas inför halvfulla läktare och alla åskådare bär munskydd.

– Det är såklart tråkigt att inte alla får komma in, men jag tycker ändå det har varit ett otroligt tryck. Något helt annat än i Sverige. Handboll är så mycket större här generellt, vilket man verkligen märker under matcherna.

Utanför planen märks en annan skillnad.

– Det är helt klart svårare för folk att hälsa på. Utan corona tror jag fler hade kommit. Mina bästa kompisar från Skuru tänkte åka ner men det gick inte. Sen är det strängare regler i Tyskland också.

Matchen på tv:n är slut och Thess Krönell försöker byta men Viaplay strular. Till slut dyker en ny upp på skärmen. Ytterligare en match som ingen vet utgången på. Precis som alltid. Precis som det ska vara. Handbollen är oviss, det är en del av tjusningen.