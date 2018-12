Med Per Johansson som förbundskapten tog Sverige silver i EM 2010. Isabelle Gulldén var då som nu en av de stora svenska stjärnorna.

Nu är Johansson förbundskapten för Montenegro.

– Per hjälpte mig till att bli en av de bästa, säger Gulldén.

– Han var en av dem som tog fram mig, han och Uffe Schefvert tog ut mig i landslaget när jag var väldigt ung. Han har lärt mig utvecklas och jag fick vara med även om jag inte spelade så mycket i början.

Det var också Johansson som insåg att Gulldén inte tog handbollen så seriöst som hon borde.

– Han sa att ”nu får du fan skärpa till annars kommer du inte med här mer”.

Gulldén tränade hårdare, åt bättre och blev en av de bästa genom tiderna.

– Han har betytt väldigt mycket, medger hon.

När Isabelle Gulldén spelade i CSM Bukarest kom Per Johansson in som tränare och tog laget till en tredjeplats i Final Four våren 2017.

– Han ville nog prova på och trivdes väldigt bra i Bukarest. Jag tror det passar honom att vara i ett östland. Jag tror att han passar bättre i ett östland än i Skandinavien, han mådde nog bra av att vara där.

I Bukarest kunde hon på nära håll se hur han förändrats som coach.

– Tidigare var han mer lugn, då var det ”Bagarn” som var den galna. Det känns som att han tagit efter lite, det sättet att vara, säger Gulldén och syftar på Magnus ”Bagarn” Johansson som också han har ett kort förflutet i Bukarest.

Gulldén är imponerad av Per Johanssons taktiska kunnande.

– Han är oerhört bra. Han lägger sjukt mycket tid på det och man har inga tvivel om vad man ska göra på plan.

Hon tror sig veta vilken taktik Johansson lägger upp mot Sverige.

– De kommer att spela aggressivt på oss. Vi har inte de längsta treorna och det kommer han att försöka utnyttja. De kommer nog att ligga offensivt i sitt försvarsspel som de alltid gör.

I dag har Isabelle Gulldén ingen kontakt med Per Johansson.

– Men det är klart att det blir en kram när vi ses.

Läs mer: Jacobsen räknar med stryk: ”De spelar över gränsen ibland”

Läs mer: Nya rysare väntar i nästa runda