Drömlottning för Häcken i CL-kvalet

Det är första gången Häcken får chansen att kvala in till Champions League. I första omgången väntar regerande ligamästaren från Wales.

Häcken och The New Saints möts i ett dubbelmöte. Första matchen spelar Häcken på hemmaplan, antingen den 11 eller 12 juli. Returen spelas sedan på bortaplan, en vecka senare.

The New Saints kommer från den walesiska staden Llansantffraid-ym-Mechain, vid den engelska gränsen. Klubben har vunnit den walesiska ligan de två senaste åren. Den walesiska ligan ligger på plats 50 på Uefas ligarankning, jämfört med allsvenskans plats 23.

För att nå gruppspel i Champions League måste Häcken ta sig förbi fyra kvalomgångar.

Häcken var oseedat och kunde lottas mot följande lag: Ferencvaros (Ungern), Ludogorets (Bulgarien), Zalgiris Vilnius (Litauen), Shamrock Rovers (Irland) och The The New Saints (Wales). Av dessa var Shamrock Rovers och The New Saints de, på pappret, lättare lottningarna.

– Ska man ta sig till Champions League måste man kunna slå alla de lagen, säger Hovland.

Djurgården, Hammarby och Kalmar FF går in i kvalomgång två till Conference League, som kommer att lottas av Uefa under onsdagen.

Inget svenskt lag kvalar till Europa League, men Häcken kan ta sig dit – om de åker ur Champions League-kvalet.