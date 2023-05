Häcken överlägset – mosade Degerfors med 6–1

Matchen var avgjord redan i halvtid. Då ledde Häcken med 4–1.

Ändå var de inte jättenöjda med sin prestation. Samuel Gustafson sade så här om lagets första halvlek i pausintervjun med Discovery +:

– Det har varit lite blandat. Men med facit i hand har vi ändå gjort fyra mål och skapat många målchanser.

Så är det med Häcken. Utan att prestera på topp plockar de ändå fram det ena giftiga anfallet efter det andra. Det är så många spelare som har snabba och tekniska fötter och smarta fotbollshjärnor.

Bénie Traoré satte igång målskyttet redan i den andra minuten. Degerfors försvar var alltför glest och ivorianen fick en stor egen gräsyta runt straffpunkten och skickade in 1–0 på Samuel Gustafsons exakta passning.

Tvåmålsskytten Traoré är nu uppe i åtta mål efter åtta omgångar i allsvenskan. Precis som fjolårets skyttekung Alexander Jeremejeff var ifjol vid samma tid.

Degerfors hade hopp en liten stund när Dijan Vukojevic pangade in 1–1 via stolpen i närheten av krysset. Det var ett av de vackraste skotten hittills i årets allsvenska.

Men sedan rasade allt för värmlänningarna.

Ibrahim Sadiq, den snabbe högerspringaren, var tillbaka i laget efter skada. Han nickade in 2–1.

Och när ghananen blev utbytt efter knappt en timme kom nästa offensiva hot in. 18-årige Momodou Sonko hade varit på planen i 52 sekunder när han skar in från sin högerkant och vräkte in bollen med vänstern via ribban. Det betydde 6–1 och var Västra Frölunda-produktens första mål i allsvenskan.

Degerfors har nu varit i Göteborg två gånger på elva dagar. Och släppt in tolv mål.