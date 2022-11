Halfvarsson om de höga tittarsiffrorna: ”Längdskidor är väl större än fotboll?”

Enligt TT var det totalt 618 000 personer som satt bänkade framför TV4:s sändning när värdnationen Qatar sparkade i gång fotbolls-VM hemma mot Ecuador förra veckan.

Det var 125 000 färre än VM-premiären i Ryssland 2018. Kanske än mer anmärkningsvärt är att differensen var ännu större om man jämför med den nationella skidstarten i Bruksvallarna förra helgen.

Cirka 786 000 personer tittade när SVT direktsände säsongens första stavtag från Ebba Andersson, Frida Karlsson, Calle Halfvarsson och de andra svenska skidstjärnorna.

– Oj, det var positiva nyheter för oss och längdskidsporten. Det visar vilket skidintresse som finns i Sverige, för alla vet ju hur stor fotbollen är. Det var en kul och intressant siffra att ta del av, säger Ebba Andersson.

Ebba Andersson laddar för världscuppremiär i Ruka, Finland. Foto: Henrik Montgomery/TT

När Calle Halfvarsson tar del av samma uppgifter är han inte så överraskad.

– Längdskidor är väl en större sport än fotboll? säger han skämtsamt och fortsätter:

– Det var väl en ganska lökig första match på VM och det var kanske inte de roligaste lagen att titta på. Sen känns det som att tiden på året gör att det blir lite avslaget.

33-åringen har en stor passion för fotboll och har själv spelat som barn. Till skillnad från tidigare VM-turneringar har han dock svårt att gå i gång på det pågående mästerskapet i Qatar.

– Jag är väldigt fotbollsintresserad och brukar se fram emot ett VM i flera år, men just det här VM:et har inte känts hundraprocentigt när det går på vintern och med allt som är runt omkring. Det har varit mycket kritik, med all rätt, och jag får ingen god känsla över det här mästerskapet, säger Halfvarsson och syftar på hur värdlandet kritiserats för sina brister på mänskliga rättigheter.

Ecuador vann VM-premiären mot Qatar med 2–0. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

– Man kanske kommer in i det mot slutet. Det kommer säkert att bli roligare matcher att titta på, men som det är just nu har jag inte kommit in i det. Och det säger en hel del med tanke på att jag är väldigt intresserad.

Ebba Andersson och Calle Halfvarsson är på plats i Finland för världscuppremiär i Ruka som pågår 25–27 november. Tävlingarna inleddes med sprint på fredagen. På lördagen är det 10 kilometer klassiskt och på söndagen är det avslutningsvis 20 kilometer jaktstart, fri stil.

