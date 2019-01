Fakta. Sveriges VM-trupp

Målvakter

Anders Svensson, 43 år, Edsbyns IF, moderklubb: IFK Rättvik, 124 A-landskamper, 11 VM, 4 VM-guld

Patrik Hedberg, 30 år, Hammarby IF, moderklubb: Falu BS, 23 A, 2 VM, 1 VM-guld

Försvarare

Linus Pettersson, 31 år, Sandvikens AIK, moderklubb: IFK Motala, 76 A, 7 VM, 3 VM-guld

Martin Johansson, 31 år, Villa Lidköping BK, moderklubb: Otterbäckens BK, 38 A, 4 VM, 1 VM-guld

Patrik Sjöström, 31 år, Jenisej, moderklubb: Örebro SK, 6 A, - VM

David Pizzoni Elfving, 33 år, Hammarby IF, moderklubb: Gustavsbergs IF, 30 A, 4 VM, 1 VM-guld

Ytterhalvor

Felix Pherson, 25 år, Villa Lidköping BK, moderklubb: IFK Rättvik, 5 A, - VM

Per Hellmyrs, 35 år, Bollnäs GIF, moderklubb: Edsbyns IF, 127 A, 13 VM, 5 VM-guld

Erik Säfström, 30 år, Sandvikens AIK, moderklubb: Örebro SK, 73 A, 7 VM, 2 VM-guld

Mittfältare

Daniel Berlin, 31 år, Sandvikens AIK, moderklubb: IK Sirius, 109 A, 11 VM, 4 VM-guld

Johan Löfstedt, 32 år, Villa Lidköping BK, moderklubb: Vetlanda BK, 53 A, 6 VM, 2 VM-guld

Adam Gilljam, 28 år, Hammarby IF, moderklubb: Broberg/Söderhamn IF, 50 A, 5 VM, 1 VM-guld

Johan Esplund, 36 år, Villa Lidköping BK, moderklubb: Elless IF, 89 A, 10 VM, 4 VM-guld

Simon Jansson, 28 år, Västerås SK, moderklubb: Köpings IS, 22 A, 2 VM, - VM-guld

Anfallare

Erik Pettersson, 23 år, SKA Neftyanik, moderklubb: Söderfors GoIF, 34 A, 4 VM, 1 VM-guld

Christoffer Fagerström, 26 år Hammarby IF, moderklubb: Vargöns BK, 20 A, 1 VM, - VM-guld

Joakim Andersson, 25 år, Villa Lidköping BK, moderklubb: Vetlanda BK, 23 A, 2 VM, - VM-guld

Christoffer Edlund, 31 år, Sandvikens AIK, moderklubb: Vetlanda BK, 77 A, 8 VM, 3 VM-guld