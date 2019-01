Hammarby bandy säger upp spelarkontrakten – djup ekonomisk kris

Åtgärden är en del i den handlingsplan som klubben nu presenterar för att kunna komma tillrätta med den ekonomiska situationen.

– Det här är något som vi har kommit fram till gemensamt, både i föreningen och i AB:t, säger Jan Henriksson, ordförande i Hammarby Bandy AB.

– Ett väldigt tråkigt beslut att fatta, men ett nödvändigt sådant, för att klubben ska kunna överleva.

Klubben har garanterat spelarna full lön i januari, men likviditeten är så ansträngd att man i nuläget inte vet hur man ska kunna betala lönerna under resterande del av säsongen.

Läs mer: Hammarbys nya plan för öl på Zinken: Tar hjälp av Hammarby

Läs mer: Bandyns framtid i fara: ”Vi måste vidta åtgärder”

Hur spelarna och ledarna reagerar på detta återstår att se, men i och med att kontrakten inte kan uppfyllas från klubbens sida ogiltigförklaras de. Enskilda samtal ska inledas med spelare och ledare, men dessa är nu fria att se sig om efter andra alternativ om de vill.

Hammarby Bandy har under många år brottats med stora ekonomiska problem. Och elitlicensen till nästa säsong, som klubben ännu inte har fått, är i än större fara än vad man hade räknat med.

För att rädda klubben från konkurs och för att försöka få en elitlicens måste man nu, enligt ordförande Henriksson, både spara in över en miljon kronor fram till säsongens slut samt dra in runt en miljon kronor ytterligare jämfört med nuvarande prognos. Totalt måste man alltså jobba in ett par miljoner kronor till bokslutet i vår. Svenska Bandyförbundets licensnämnd fattar beslut senast 31 mars om elitlicens kan beviljas.

Anledningarna till årets kris är dels att klubben har haft stora bekymmer på marknadssidan, och dels att publiken inte har kommit till Zinkensdamms IP i förväntad utsträckning. Dessutom förlorade man serveringstillståndet i publiktältet på arenan, vilket har minskat inkomstkällorna ytterligare.

– Vi lade en, i vårt tycke, realistisk budget. Men vi har tyvärr inte lyckats leva upp till den, säger Jan Henriksson.

– Nu, med dessa åtgärder, tar vi nya tag och försöker att jobba så hårt vi kan för att lyckas.

Inkomstbortfallet från tänkta sponsorintäkter jämfört med det man i realiteten har dragit in uppgår till drygt två miljoner kronor. Klubben har under de senaste åren tappat flera tunga samarbetspartners och har inte lyckats ersätta dessa. Nu hoppas klubben, utöver besparingarna, på sponsortillskott samt högre publikintäkter och andra supporterbidrag för att kunna överleva och få en förnyad elitlicens.

In i det längsta har Hammarby Bandy försökt att skydda laget och spelarna från försämrade förutsättningar. Spelarlönerna har fram tills nu betalats ut, om än i många fall försent. Men man har nu nått vägs ände. På frågan om varför man inte har dragit i handbromsen tidigare har Jan Henriksson följande svar:

– Det har funnits ett styrelsebeslut på dessa åtgärder sedan mitten av oktober. Men vi ville ge oss själva chansen att lösa detta på ett annat sätt. Vi hade en del möjliga nya sponsorer på väg in, men vi har tyvärr inte lyckats ro i land dessa avtal. Vi hade ett strategimöte veckan före jul, där vi insåg att vi måste göra så här nu, säger Henriksson.

Klubben kämpar nu vidare, för att komma tillrätta med dessa problem. En del av handlingsplanen innebär att man ser över marknadsavdelningen på kansliet. Man har bl.a. från årsskiftet på halvtid anlitat Peter Hällsås som ny klubbchef, efter Anders Hagbo som tidigare har aviserat att han ville lämna sitt ideella uppdrag avseende den delen.

Då Hammarby är långt ifrån unikt i bandy-Sverige med att ha en rejält ansträngd ekonomi har man beslutat sig för att vända sig till ett antal andra ledande föreningar. Detta för att utbyta erfarenheter och för att gemensamt arbeta för ”en hållbar utveckling av svensk elitbandy”, enligt Jan Henriksson.

Hammarby Bandy, som i skrivande stund ligger på femte plats i elitserien, möter på fredag kväll IK Sirius hemma på Zinkensdamms IP. Uppsala-laget har, precis som Hammarby och Sandvikens AIK, ännu inte beviljats elitlicens för nästa säsong.

Läs mer: ”Bajen” dominerade bortaderbyt på Zinkensdamm