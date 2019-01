– Vi finner att det för klubbens bästa är klokast i att vi avgår nu. Vi hade planer på att fortsätta arbeta efter vår lagda handlingsplan, men då vi känner att vi har gjort vad vi kan väljer vi att hoppa av så att andra kan ta vid, säger Jan Henriksson till DN.

Anledningen till den extra bolagsstämman är den kontrollbalansräkning man gjorde i slutet av november. Den visade så pass illa siffror att man nu är tvungen att agera.

– Vi har en skyldighet enligt aktiebolagslagen att kalla till en extra stämma, där vi kommer att välja en ny styrelse. Vi vill även vara transparenta mot förbundet och bandysverige, och visa att vi verkligen har en ambition att få ordning på ekonomin en gång för alla, säger Anders Gidrup, ordförande i föreningen Hammarby IF Bandy som är majoritetsägare i det AB där han kommer att sitta kvar som styrelsemedlem.

I onsdags i förra veckan kunde DN avslöja att Hammarby Bandys ekonomiska kris var så pass djup att man inte visste om man kunde betala spelarnas löner efter januari månad, och att spelarkontrakten därmed sades upp. Detta för att få en möjlighet att undvika konkurs och skapa förutsättningar för att få elitlicens även för kommande säsong. Nu kan DN berätta att läget plötsligt är betydligt bättre, även om krisen i klubben inte är över.

Jan Henriksson, som alltså lämnar sin post under sitt andra år som bolagsordförande och sitt tionde som styrelseledamot, har under flera omgångar det senaste decenniet gått in med kapital i klubben. Både som privatperson och genom sitt byggbolag. Bland annat har han haft en fordran på 1,2 miljoner kronor på klubben för tidigare inlånade pengar, som har belastat klubbens balansräkning. Nu har Henriksson och föreningen kommit överens om en flerårig avbetalningsplan för dessa pengar.

– Vi har haft en bra dialog om detta, och vi är överens om att omvandla detta lån till ett fritt eget kapital, och på så sätt påverkas klubbens ekonomi positivt, säger Jan Henriksson.

Dessutom har klubben fått in en ansenlig summa pengar sedan den nya handlingsplanen sjösattes i förra veckan. Ett antal nya sponsorer har hört av sig och lovat stöttning, och den Swish-kampanj som sjösattes har under tisdagskvällen inbringat över 230.000 kronor. Man har även en ny plan för att få tillbaka serveringstillståndet i publiktältet på Zinkensdamms IP.

– Vi har väldigt goda förhoppningar om att vi kommer att klara av detta nu. Det är fortfarande ett ansträngt läge, men jag är av uppfattningen att vi kommer att få en ny elitlicens, säger Anders Gidrup.

Spelarna i Hammarby Bandy har, hittills unisont, valt att stanna i klubben. Och även om de har känt sig oroliga i den jobbiga situationen har de försökt att koncentrera sig på det sportsliga.

– För vissa har det säkert varit jobbigare än för andra. Vi har väntat på fler svar från ledningen, och pratar och ventilerar, men det är högt i tak och lagmoralen är bra, säger Robin Sundin.

På onsdagskvällen tar Hammarby emot Sandvikens AIK hemma på Zinkensdamms IP.

– Det är ju lite komiskt, med ett möte mellan två lag som har det turbulent. Men SAIK hemma är ju en av de roligaste matcherna under hela säsongen. Vi hoppas på bra förutsättningar och mycket publik, avslutar Robin Sundin.

