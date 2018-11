Hammarby derbyvann mot Tellus i ösregn

Att Tellus trivs bättre på bortaplan än hemma på Zinkensdamm är ingen hemlighet. Laget har inte tagit en hemmaseger på hisnande två och ett halvt år, så kanske skulle det gå bättre under fredags derby ”borta” mot Hammarby.

Men det började inte bra för tabelljumbon som hamnade i underläge redan efter tio minuter. Hammarby förvaltade effektivt matchens första hörna när Robert Rimgård pricksköt 1-0 mellan benen på Tellusmålvakten Markus Karlsson.

Det ihållande regnet gjorde isen svårspelad och den första halvleken kommer inte gå till historien som den mest välspelade. Men den 21:a minuten skulle bli lyckosam för Hammarby. I två raka anfall bröt Jesper Jonasson och Ilja Grachev igenom Tellusförsvaret upp i en 3-0-ledning.

– Det här underlaget är det absolut svåraste att spela på, när det blir en knotteryta. Det är bättre att det är heltäckande vatten på så man i alla fall vet vart bollen tar vägen. Men vi gör det som behövs, säger Christoffer Fagerström.

Taktiken från Tellus var tydlig. Långbollarna från tabelljumbon föll i samma takt som regnet, och i den första halvlekens sista minut fick man sin utdelning. Tobias Björklund snappade upp en andraboll och sköt in 1-3, och hoppet tändes.

Men den krympta ledningen skulle öka bara minuten in på den andra halvleken. Hemmalagets skyttekung för säsongen, Christoffer Fagerström, sköt först in 4-1, och kunde tio minuter senare även kontra in 5-1. Målen innebär att anfallaren nu står på 17 mål efter nio spelade omgångar.

– Jag börjar äntligen få lite utdelning. Men det har tagit ett tag för både mig och laget att hitta ett spel som vi trivs med på grund av vädret i som varit. Vi är ett elitlag men har bara kunnat träna 15 minuter åt gången fram tills för bara någon vecka sedan.

Har ni en fördel av att kunna spela på olika underlag?

– Ja, definitivt.

I och med derbyvinsten med 6-1 tar Hammarby ett kliv upp i tabellen och är nu två poäng bakom serieledarna Villa Linköping. Den 4 december ställs lagen mot varandra på Zinkensdamm. Hur vädret blir då återstår att se.

– Regnar det så regnar det, vi klarar av båda alternativen. De är ju vana vid att kunna ha kortbyxor året om i deras hall. Så att komma hit i sånt här väder gillar de ju inte, säger Christoffer Fagerström.