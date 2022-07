Hammarby föll mot nykomlingen på tilläggstid

Inför söndagen match mot den allsvenska nykomlingen Värnamo hade Hammarby tagit tre raka 3–0-segrar efter derbyförlusten mot Djurgården i början av juli.

Men redan efter två minuter på Tele2 arena var stockholmarnas fina försvarssvit nära att spricka när Ajdin Zeljkovic – Värnamos nyförvärv från krisande superettanklubben Örgryte – prickade ribban från distans.

Hammarby kontrollerade den första halvleken med stort bollinnehav, dock utan att komma riktigt nära ett ledningsmål. I stället var gästernas Marcus Antonsson nära att peta in bollen från nära håll efter svagt försvarsspel på ett inlägg från höger.

I den andra halvleken höjde Hammarby intensiteten och satte hård press på nykomlingen som hade stora svårigheter att ta sig över mittlinjen.

Redan efter två minuter sköt Nahir Besara ett hårt skott som sökte sig mot Filip Vojtekhnovichs vänstra stolpe, men målvakten klarade.

Några minuter senare var Abdelraman Saidi ännu närmare att göra ett förlösande 1–0-mål, men hans vänsterskott från nära håll sökte sig rakt upp i Värnamomålvaktens ribba.

Hammarbys tryck mattades något ju längre matchen led men stockholmarna såg ändå ut att ta ledningen när Nahir Besara efter en tilltrasslad situation fick chansen att ta skjuta i fritt läge, bara någon meter från mållinjen. Men skottet träffade målvakten Filip Vojtekhnovich i ansiktet när han kastade sig i desperation.

Värnamos Marcus Antonsson gör 1–0 mot Hammarby. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Men mitt i Hammarbypressen tappade försvararna bort Värnamos främste målskytt efter en tappad boll på mittplan. En fin djupledsboll senare placerade en helt friställd Marcus Antonsson in 1–0 i det vänstra hörnet.

Hammarby återupptog den intensiva pressen och bytte in nyförvärvet Veton Berisha, men såg inte ut att komma närmre än ett fint direktskott från Bubacarr Trawally, som dock kunde räddas till hörna.

Men i den 88:e minuten föll Hammarbys Joel Nilsson i en duell i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten. Nahir Besara fick då revansch sedan han placerat in bollen i det vänstra hörnet.

Hammarby såg ut att ha räddat krysset och undvikit en andra raka förlust mot Värnamo – som vann lagens första möte med 1–0 – men under stopptidens sista sekunder följde Värnamos Marcus Antonsson med upp på ännu en kontring och sköt in 2–1 på volley via ribban.

– Det handlade om effektivitet och en jävla kämpaanda. Det är jobbigt att ligga lågt och försvara, men det gör absolut ingenting nu, säger tvåmålsskytten till Dplay.

Resultatet innebär att Hammarby stannar på 30 poäng, tre bakom ledande Djurgården, medan Värnamo skapar lite andrum då det nu skiljer fem poäng ner till Degerfors på negativ kvalplats.

– Många trodde att Värnamo skulle komma hit och att vi bara skulle damma av dem, men fotboll fungerar inte så. Vi misslyckas med att göra första målet, jag hade chansen när jag prickade hans skalle. Gör vi mål där tror jag vi vinner med tre fyra mål, säger Hammarbys Nahir Besara till tv-kanalen.