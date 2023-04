Hammarby fortsatt obesegrat – krossade Växjö

Logga in

Det var en solig dag i Stockholm då Hammarby tog emot gästande Växjö i damallsvenskans tredje omgång på lördagen. Men den molnfria vårhimlen till trots var det aningen kyligt på ett näst intill fullsatt Hammarby IP, där vinden ven tvärs över planen.

Hammarby, som startat sin damallsvenska säsong med två raka vinster, hade med en seger möjligheten att gå upp i serieledning. Gästerna Växjö jagade i sin tur säsongens första poäng.

Det var Växjö som skapade matchens första målchans. Redan efter två minuter tvingades Hammarbys målvakt Anna Tamminen att parera Larkin Russels skott från strax utanför straffområdet. Nio minuter därpå var Växjö nära igen. Denna gång spelade Russel fram till Evelyn Ijeh som stod fri vid Hammarbys vänstra stolpe, men än en gång var Tamminen framme och ställningen förblev 0–0.

Det blev i stället Hammarby som, till hemmapublikens stora glädje, fann matchens första mål.

Matilda Vinbergvar nära att göra 3–1 med en skicklig soloräd i den första halvleken. I stället fick hon vänta till matchens 61:a minut innan hon kunde skriva in sig i målprotokollet. Foto: Anders Wiklund/TT

Matilda Vingberg spelade ut till Emma Westin på högerkanten som därefter slog in ett lågt inlägg i Växjös straffområde. Bollen letade sig fram till Maika Hamano, som gjorde 1–0 efter att 17 minuter spelats.

Kort därefter kom Växjös kvittering. Denna från Olivia Matssons panna. Vid en hörna fann Matsson nog med yta för att från knappa metern från mållinjen styra in 1–1.

– När Växjö kvitterar tycker jag att vi visar att vi är starka. Vi var inte oroliga att de skulle ta över matchen. De pressar oss högt och får oss i obalans under första tio men till slut så hittar vi tillbaka till vårt sätt att spela, säger Hammarbys Matilda Vinberg.

Hemmalagets sätt att spela gav snabbt utdelning igen. I den 27:e matchminuten, tre efter Matssons kvittering, studsade Jonna Anderssons frispark från högerkanten förbi samtliga i Växjös straffområde och letade sig in vid den vänstra stolpen. Matilda Vinberg var därefter nära att göra 3–1, men avslutet efter hennes skickliga soloräd tog i stället i kryssribban och ställningen förblev 2–1 i halvtid.

– Det kändes som att jag fick till en bra träff med kraft så det var skönt att ingen rörde den på vägen. På frisparkar vill jag att bollen ska gå på mål och allra helst att den ska gå in i mål om ingen rör den. Den var välplacerad, säger Andersson om sitt frisparksmål.

Maika Hamano (höger) stod för öppningsmålen i bägge halvlekarna. Foto: Anders Wiklund/TT

Hammarbys tredje mål kom från Maika Hamano. Minuten in i den andra halvleken dribblade japanskan sig från mittlinjen förbi samtliga i Växjös försvar till strax utanför straffområdet, där hon avslutade vasst vid den vänstra stolpen. Tio minuter senare var Julia Roddar framme för att göra 4–1 efter en hörna innan Matilda Vinberg till sist skrev in sig i målprotokollet i den 56:e med en skicklig lobb från långt utanför Växjös straffområde.

– Jag letade efter en passning men hörde Kyra (Cooney-Cross) skrika ”shoot” och ser då att Växjös målvakt står väldigt långt ut. Då testade jag att skjuta och bollen gick in. Det var väldigt skönt att få göra mål i dag, säger Vinberg.

Slutresultatet skrevs slutligen till 6–1 efter att Växjös målvakt Louise Högrell Ledbetter stötte in Kyra Cooney-Cross inslagna hörna via sin medförsvarare på mållinjen in i det egna målet i matchens 79:e minut.

Segern tog Hammarby upp i serieledning, i en haltande tabell. Närmast för Hammarby väntar Linköping på bortaplan den 24 april och sedan derbyt mot Djurgården den 1 maj.