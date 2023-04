Hammarby lyftes till semi av publiken: ”Unik i Europa”

Hammarby vann sitt tredje raka SM-guld 2008 och nådde semifinal året efter. Efter den storhetsperioden har laget sakta dalat och var till och med ur högsta serien under två säsonger.

Men den här säsongen kan redan liknas vid en succé, Hammarby var ju nära att besegra Kristianstad i finalen i Svenska cupen tidigare i år.

1 373 åskådare sjöng fram Bajen till segern på påskdagen. Och precis som i de två tidigare kvartsfinalerna mot Alingsås drog Hammarby ifrån i den andra halvleken.

I halvtid ledde Alingsås med 15–12 och med bara åtta minuter kvar var gästerna i ledning med 26–24. Men därifrån stängde stockholmarna igen helt efter en urstark avslutning.

– Vi har blivit duktiga på att bara köra på, oavsett om vi leder med tio bollar eller ligger under med tio. Till slut får vi utdelning, säger Gustav Davidsson till C More om vändningen.

Därmed är Hammarby uppe i elva raka segrar i serie- och slutspel.

Nu väntar seriesegrarna Kristianstad i semifinal i bäst av fem matcher. Skåningarna har fördel av hemmaplan vid en femte och avgörande match.

– Tuffast möjliga motstånd. Men vi vet om att vi hade två jämna matcher mot dem i cupen, säger Davidsson till C More och hoppas på fortsatt starkt stöd från publiken.

– Det är unikt i Sverige, och jag skulle säga även i Europa, med sådan publik. Det är få förunnat att få spela i Hammarby.