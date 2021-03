Hammarby vann stökigt derby mot AIK – trots utvisning

Gruff, hårda tag, ett rött kort, protester, en rusch upp på läktaren och drömmål. Det märktes att det var derby när AIK och Hammarby gjorde upp om en kvartsfinalplats i svenska cupen på Tele2 arena på söndagseftermiddagen.

AIK behövde vinna, för Hammarby hade det räckt med kryss, men trots avsaknaden av publik var det tydligt att matchen betydde mycket för båda lagen.

– Det är kul att det kan bli sådana här matcher även i cupen och på försäsongen, sade Gustav Ludwigson.

AIK slog Hammarby två gånger i allsvenskan förra året, nu fick Bajen revansch.

– Jag tycker att vi visar en karaktär i år som vi saknade på vissa sätt förra året, sade Ludwigsson.

18-årige talangen Akunkinmi Amoo gav Hammarby ledningen efter 20 minuter med en drömträff. Han tog sig förbi två AIK-försvarare och sköt bollen i en vacker båge in i mål.

Direkt efteråt rusade han upp på läktaren för att krama om Hammarbys chefsscout Mikael Hjelmberg, som haft hand om värvningen från Nigeria.

– Han har stöttat mig mycket, jag är väldigt stolt över honom. Han har varit som en far för mig, sade Amoo till C More.

AIK-backen Erik Kahl tyckte att Amoo hade tagit sig förbi honom osjyst.

– Jag fattar inte varför det inte blir frispark när jag får en armbåge i ansiktet av deras forward. Men är som det är. De gör 1–0 på det, det är oroligt surt, sade Kahl.

Hammarby var laget som skapade mer i en intensiv och aggressiv första halvlek. Efter paus klev i stället AIK högre upp och styrde spelet, och det gav utdelning.

Efter bara fyra minuter placerade Saku Ylätupa in en kvittering till 1–1.

– I andra halvlek vann vi fler dueller än i första halvlek. Det var inställningen, i första halvlek var vi inte riktigt där och de var hungrigare än oss. I andra halvlek var vi hungrigare, sade AIK-mittfältaren Bilal Hussein.

Men glädjen blev kortvarig för de svartgula. När Amoo byttes ut kom Vladimir Rodic in i stället, och nästan direkt gav han Hammarby ledningen igen, med ytterligare en drömträff. Rodics skott med höger yttersida skruvade sig in via stolpen i minut 56.

Spänningen höll i sig. Med dryga timmen spelad fick Hammarbyförsvararen Richard Magyar rött kort, efter en farlig satsning där han kapade Erik Kahls ben när han skulle rensa bort en boll på mittplan.

Med en dryg kvart kvar av matchen fick sedan AIK straff, efter att Henok Goitom fallit i straffområdet där han hade Jeppe Andersen i hasorna.

Sebastian Larsson satte den och kvitterade för AIK.

Utvisningar och straffar var någonting som Hammarby ofta drog på sig förra året, och på planen tänkte de ”inte i år igen”, säger Ludwigsson. Men den här gången vann de ändå.

– Jag tycker vi har blivit aggressivare som lag, (nyförvärvet Astrit) Selmani kommer in med den typen av vilja, det är det sådant som behövs i den här typen av matcher.

I 82:a minuten avgjorde Hammarby efter en kontring. Gustav Ludwigsson löpte mot mål och satte 3–2. På bänken blev AIK-spelare och ledare mycket upprörda, då Erik Kahl gått av plan skadad, men hans ersättare Felix Michel inte hunnit bytas in medan målet gjordes.

Bilal Hussein var besviken efter matchen.

– Det är surt med en förlust. Jag tycker att vi ger dem två billiga mål, sade han.

Kvartsfinalena lottas 19.10 på söndagskvällen.