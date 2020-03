Hammarbymedlem vill göra klubben åtta år äldre

Rätt ska vara rätt skriver 56-årige Gemmel i sin motion till onsdagens årsmöte på Södra teatern.

Med stöd av gamla protokoll och gulnande tidningsartiklar vill motionären att Hammarby IF, som i dag firas 7 mars då föreningen bildades 1897, ska ha 10 april 1889 som ny födelsedag.

Det var Hammarby Roddförening som på sitt årsmöte 7 mars 1897 ändrade namn till Hammarby IF.

– Man ville få det att framstå som ett man bildade en ny förening. Men när man rad för rad läser protokollet så är det ställt utom allt tvivel att det inte bildades någon ny förening. Det var exakt samma förening som bara bytte namn till Hammarby IF, säger Gemmel som tagit hjälp av den historik Benjamin Thorén grävt fram.

Av protokollet från styrelsemötet från den 7 mars 1897 framgår att det inte var ett konstituerande möte.

– Det handlar om exakt samma förening som hållit årsmöte en månad tidigare under namnet Hammarby Roddförening.

Gemmel pekar på att mötet justerade föreningens föregående sammanträde, godkände revisionsberättelsen från 1 juli 1896 till 1 mars 1897. I paragraferna hittar man också en revisionsberättelse, godkännande av årsberättelsen och att 20-årige Frans Sandberg blir återvald till sekreterare.

– Sånt gör ingen ny förening, det är glasklart att Hammarby RF har fått Hammarby IF som ett nytt namn, konstaterar Gemmel.

”Detta Hammarby IF med sin vita flagga och med tre gröna ränder stiftades, bildades och grundades alltså redan 1889”, skriver Gemmel i sin motion.

Han får också stöd av ett par artiklar i Dagens Nyheter där Jan Olof ”Jolo” Olsson i samband med bandyfinalen 1957 skriver om ”Hammarby IF, fött 1889” och att målvakten Svenne ”Berka” Bergquist är ”Hammarbys störste mellan 1889 och 1957”.

Gemmel tycker att Hammarbys supportrar kan fortsätta fira 7 mars som föreningens namnsdag, det var då namnbytet blev verklighet, men nu kan man också få chansen att fira 10 april som födelsedag.

I sin motion yrkar Gemmel på att Hammarby IF Fotbollsförening ska verka för en ändring i stadgarna i alliansföreningen Hammarby IF där det bland annat ska stå ”Hammarby IF ursprungligen stiftad 1889, namnändrad till sitt nuvarande namn 7 mars 1897”.

Hammarbys fotbollstyrelse tackar för en välskriven och intressant motion men föreslår att årsmötet avslår motionen.

”Styrelsen är av den åsikten att den här frågan har genomlysts så grundligt sedan tidigare att vi inte bör driva frågan vidare.”

Gemmel hoppas att medlemmarna sluter upp bakom motionen.

– Jag har försökt att driva lite av en kampanj och hoppas att ett 50-tal som verkligen vill rösta i den här frågan dyker upp. Jag tror att det finns en god chans att få en majoritet.

Anders Johrén, 59 år, kan AIK:s historia bättre än de flesta, han är inte främmande för att Hammarby IF byter födelseår.

– Du kan jämföra med personer, om en person byter namn så är det fortfarande samma person. Har man samma organisationsnummer och bara ändrar namnet så är det samma förening. Men jag tror inte de hade organisationsnummer på 1800-talet.

Pelle Kotschack, 66 år, är hedersledamot i fotbollen och historieansvarig i Djurgårdens IF.

– Vi är ändå inte äldst, vi är en månad yngre än Gnaget. I Djurgården IF är vi stolta över att vi är bäst, den största och mest framgångriska föreningen. Sedan har vi flest åskådare på ett år också, konstaterar Kotschack.