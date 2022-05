Hammarbys succéman: ”Ibland lägger ni för stor vikt vid oss tränare”

Milos Milojevic lämnade under turbulenta former och in kom en spanjor som inlett en allsvensk säsong bättre än någon annan tränare i Hammarbys historia.

Nu ställs Martí Cifuentes mot sin företrädare när Malmö gästar Tele2 arena.

– Jag har stor respekt för Milos, säger Cifuentes.