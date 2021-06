Han har en nyckelroll i svenska smittkaoset

Medical liaison officer ligger rätt och lätt på den 66-årige amerikanens tunga. En svensk översättning hamnar någonstans vid medicinsk kontaktperson.

På tal om titlar, Reese är även idrottsskadeterapeut och medicinsk koordinator och en nyckelperson i det finmaskiga skyddsnät som omger landslagstruppen.

När landslaget slöt sig och gick in i sin bubbla i och med lägret i Stockholm är allt kring pandemin prioriterat. Ändå lyckades smittan ta sig in och härja i truppen med mindre än en vecka till EM-premiären mot Spanien i Sevilla.

Både Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg är konstaterat smittade och hålls isolerade.

Det europeiska fotbollsförbundet ställer långtgående krav på de deltagande nationerna. Ingen släpps in i den så kallade ”röda zonen” utan dokumentation som visar ett färskt och negativ testresultat.

– Jag koordinerar alla tester med Uefa och ser till att från det att testerna tagits ges certifikat så att spelarna kan delta i matcherna. Det gäller även ledare. För att komma in i den ”röda zonen” måste vi visa pass och certifikat, säger Reese.

Hur mycket tid lägger du på det här?

– Jag skulle tippa att det rör sig om 6-7 timmar per testtillfälle. Dessutom ska jag se till att alla är på rätt plats och att allting godkänts. Nu inför och under mästerskapet testas truppen var fjärde dag. Det är för att vi ska komma in i länderna vi åker till.

På tisdagskvällen meddelade landslaget, efter de positiva proven, att antalet PCR-tester kommer att utökas.

På Dale Reeses lott ligger även att han sköter dopningskontrollen. Det innebär att han sköter inrapporteringen till Uefa whereabouts om var spelarna befinner sig och ser till att de spelare som kallas till dopningskontroll infinner sig.

– Efter varje match testas två spelare. Vi vet aldrig vilka det blir och det är lite pyssel med det.

Inför samlingen i Stockholm rehabiliteringstränade Filip Helander utanför truppen, i mittbackens fall i Malmö.

– Då måste jag uppge för Uefa var han befinner sig en timma om dagen. Det innebär att Uefa får en adress och ett klockslag. Skulle han inte vara där då, får han en prick, men först ringer de mig och jag har en timma på mig att se till att han är på plats.

Enligt Dale Reese är dagens spelare mycket väl medvetna om vilka regler som gäller. Försiktigheten kring vilka mediciner som tas är stor.

– Det är en utmaning, men vi pratar hela tiden med spelarna och de tar inget vi inte har godkänt. Jag har bara varit med om att det hänt en gång att en spelare tagit något otillåtet. Det var en nässprej, spelaren frågade mig om den var okej. Det var den inte och spelaren fick inte spela matchen, säger han.

Reese kom till Sverige redan som 18-årig utbytesstudent 1973 och har varit verksam i en rad klubbar. Efter totalt 18 år i IFK Norrköping sade han upp sig i mars förra året, men stannade kvar säsongen ut på grund av pandemin.

Nu är han inne på ett nytt äventyr. Han och frun Ksenija har köpt hus i Gunnarstorp utanför Bjuv och Helsingborgs IF är ny arbetsgivare.

– Det påminde mig om när jag kom till Norrköping. De ville tillbaka till allsvenskan, låg i superettan och ville komma upp i fysisk form. Vi gav det två år, men redan efter ett nåddes allsvenskan och sedan kom Janne Andersson och så blev det som det blev.

– Jag har alltid gillat västkusten också.