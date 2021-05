Han hyllas efter succédebuten: ”Precis det vi behövde”

Jesper Frödén kom in i Tre Kronors VM-lag mot Schweiz och han gjorde det med besked.

Han presenterade sig på allvar efter 8.15 i den första perioden med en styrning på Lawrence Piluts skott.

Sedan fick han den schweiziske målvaken utbytt i den andra perioden.

Med andra ord hade han satt avtryck från start med två mål när det svenska laget tog sin första seger i turneringen.

Förbundskaptenen Johan Garpenlöv beskrev efter matchen (som slutade med en 7–0-seger för Tre Kronor) att han inte är förvånad över leveransen Frödén stod för.

– Jag känner mig trygg i hans spel och jag tror att han känner sig trygg i vårt spel i Tre Kronor.

Garpenlöv har också sett hur Skellefteå-forwarden, med ett förflutet i Södertälje och AIK, utvecklats under säsongen. Han beskriver Frödén som en användbar spelare med möjlighet att spela i flera olika roller.

En annan som imponerades av vad 26-åringen, som lockat till sig NHL-intresse, bidrog med mot Schweiz var lagkamraten Mario Kempe.

– Jag tycker att han gjorde en grym match, det var precis vad vi behövde, säger Kempe.

Mario Kempe gillade vad han såg av sin lagkamrat. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Utöver energin och det hårda jobbet Frödén bidrar med har han uppenbarligen offensiva kvalitéer.

Det har han visat i SHL med 40 poäng på 52 matcher men även under sina tidigare framträdanden i landslaget.

Och det har inte gått obemärkt förbi. Lagkamraten Mario Kempe har noterat det även tidigare under säsongen, precis som under tiden med landslaget under VM.

– Han kommer in och bidrar med energi som är precis det vi behöver. Han tar pucken till mål och har ett bra skott. Det jag sett av honom i de landslagsmatcher han varit med i har han precis det vi behövde ha in, säger han.

Huvudpersonen själv var föga förvånande glad över sin lyckade VM-debut. En debut där han även utsågs till matchens lirare.

– Självklart är det jättestort att få göra sin första match i VM och vinna. Vi har inte startat som vi velat men vi gör en bra match över 60 minuter, kul att få göra första målet och sedan sätta en puck till, säger Frödén.

Härnäst väntar möte med Tjeckien på torsdag för Tre Kronor.