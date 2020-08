Han ”räddade basketen” – och dök upp i Borås

Serien ”The last dance” som producerades av ESPN och sändes på Netflix under våren blev en närmast osannolik publiksuccé och bröt barriären mot den breda publiken på ett sätt som bara ett fåtal sportdokumentärer gjort.

Men Jordan, som i sin jakt på segrar och framgång kritiserats för att ha varit närmast despotisk, uppstod inte från ingenting, och hans populärkulturella genombrott på 90-talet föddes inte i ett vakuum.

Den kommande dokumentärfilmen om Earvin Johnson lovar ”aldrig tidigare skådad tillgång” till stjärnan, och en berättelse om hans resa från ung basketspelare till entreprenör och affärsman.

”När vi växte upp såg vi ”Magic” Johnson inte bara som en NBA-legendar, utan en person som överskred sporten, och blev en av de mest hyllade och framgångsrika affärsmännen i vår livstid” säger företrädare för produktionsbolaget i ett pressmeddelande enligt Variety.

I exakt vilken utsträckning Johnson själv är inblandad i projektet är osäkert, detsamma gäller om han – i likhet med Michael Jordan – har sista ordet när det gäller vad som visas upp. Bryan Mooser, som är vd för ett av produktionsbolagen säger till Variety att man kommer arbeta nära ”Magic”.

”I dessa tider som saknar motstycke behöver vi filmer som hyllar hjältar mer än någonsin”, säger han.

Hur stort fokus som i slutändan läggs på Johnsons affärsmässiga framgång återstår att se, detsamma gäller hur de lyckas med att balansera på gränsen mellan ikonporträtt och dokumentärfilm. Oavsett så går hans påverkan på sporten inte att förneka.

Earvin Johnson, till höger, ska få sin karriär återberättad i en dokumentärserie, precis som Michael Jordan, till vänster, precis fått. Foto: John Gaps

När Johnson föddes 1959 var den amerikanska basketligan NBA knappt ett embryo till vad den är i dag. Medialt hade intresset för ligan, som fram till 1950 bara bestod av vita spelare eftersom svarta spelare inte tilläts spela, sjunkit trots att spelet bara blivit bättre.

Rasismen blev precis som i samhället i stort en central fråga inom sporten. På många sätt symboliserades rasmotsättningarna av staden Boston i Massachusetts i nordöstra USA. Där spelade topplaget Celtics med ligans kanske bästa spelare i den afroamerikanska Bill Russell inför halvtomma läktare, medan det bottenförankrade ishockeylaget Bruins sålde ut Boston Garden, vilket beskrivs i den amerikanska sportkanalen ESPN:s serie ”Celtics vs. Lakers: Best of enemies”.

Det blev ännu tydligare när legendaren Bill Russell som vunnit elva mästerskap med laget avtackades för sin spelarkarriär, men inte ville ha några fans vid ceremonin.

Bill Russell vann elva titlar med Boston Celtics, men kände sig allra som hemma i staden. Foto: AP

Men ett annat tydligt tecken på sportens rasismproblematik kunde utläsas på sportsidorna, där journalister diskuterade sportens framtida riktning.

Det som där uttrycktes som ett hot mot sportens framtid förklarades med olika termer, bland annat genom ”playground basketball”, där finter, dunkar och individuella prestationer premierades, som ställdes mot traditionellt ”lagspel”.

Att beteckningarna egentligen representerade svarta och vita basketspelare var en illa dold hemlighet och i tidningarna diskuterades det öppet huruvida ligan ”blivit för svart”, något som beskrivs i avhandlingen: ”Too Black: Race in The 'Dark Ages' of the National Basketball Association, som publicerades i The International Journal of Sport and Society 2010.

I dokumentären ”Celtics vs. Lakers: Best of enemies” berättar Bill Russell om en undersökning som Boston Celtics gjort bland sina supportrar – där fler än hälften uppgav att anledningen till att inte fler gick på matcherna var att det fanns för många svarta spelare.

På 1970-talet blev ligans problem med kokainmissbruk ännu ett svepskäl för dem som inte ville se ”svart basket”. Att de andra sporterna också hade problem med narkotika verkade spela mindre roll, och intresset för ligan var rekordlågt, där inte ens finalerna visades på direktsänd tv, enligt The bleacher report.

– Det som hände var att folk gick i enkla tankefällor. De tänkte att spelarna tjänar mycket pengar och är svarta, så de måste köpa kokain, det var ett otroligt rasistiskt tankesätt, sa David Stern, som var ligans högsta chef mellan 1984 och 2014, till ESPN.

Men hösten 1979 kom ”Magic”. Och Bird.

”Magic” Johnson och Larry Bird spelade sina första NBA-säsonger 1980. Foto: Peter Southwick

– Earvin Johnson räddade NBA, säger USA-födda Charles Barton, som är en av Sveriges mest meriterade baskettränare, till DN.

– Ligan hade problem med droger och intresset för basketen i USA var lågt, men när Magic och Larry Bird kom in i ligan samtidigt förändrades allt. De var fantastiska spelare och lade grunden för dagens NBA, fortsätter han.

”Magic” Johnson slog ned som en bomb i ett Los Angeles Lakers som redan hade en av ligans absolut bästa och största profiler i den stoiska centern Kareem Abdul-Jabbar. Och laget vann ligan redan under deras första säsong tillsammans.

Centern Kareem Abdul-Jabbar var tidernas bästa poängplockare i NBA när han pensionerade sig. Foto: Peter Southwick

När sedan den välklädda Pat Riley tillträdde som tränare och en annan ung stjärna i James Worthy kom till laget implementerades en kontringsfylld och blixtsnabb basket. Kändisar och supportrar flockades till The Forum i kaliforniska Inglewood: det som skulle kallas för ”Showtime” hade fötts, och basketen blev ett populärkulturellt fenomen.

Och som vanligt jämfördes Lakers med Celtics, en av de mer färgstarka analyserna gjordes av Lakers-legendaren Jerry West.

– Om man ville se Cirque du Soleil så gick man och såg Lakers, men om man ville gå och gräva ett dike – då såg man Celtics, sa han till ESPN.

Jack Nicholson har följt LA Lakers troget från sidlinjen i decennier, här på bild med Boston Celtics retsticka M.L Carr inför en finalmatch 1995. Foto: Charlie Krupa

Men sporten var fortfarande tidvis ett kärl för rasistiska åsikter. Los Angeles ”Showtime” ställdes Boston Celtics ”blue collar basketball” som symboliserade hårt jobb och arbetarklass, och även om termerna var nya så var tankegångarna bakom dem i många fall uråldriga: svart ställdes mot vitt.

Nu blev Earvin Johnson och Larry Bird ofrivilliga symboler i en diskussion som splittrade USA:s sportvärld, och deras karriärer skulle för alltid till stor del definieras av hur de presterade i relation till varandra. Men dynamiken ledde också till att de på 80-talet lyfte sporten långt bortom 70-talets kommersiella avgrundsdjup.

De två var väldigt olika till både lynne och spelstil, men trots att de utsetts till arvtagare av basketens tron, möttes de av misstro från vissa håll.

Earvin Johnsons leende är hans kanske mest karaktäristiska drag, som ibland har ifrågasatts. Foto: Ioss Walter

I den evigt leende Earvin Johnsons fall fanns det medspelare och supportrar som ifrågasatte hans äkthet, hans vänskap med lagets ägare, och öppenhet mot den till majoriteten vita presskåren.

– Vi var skeptiska mot Magic i början och undrade hu länge han skulle hålla på? Men på något sätt nådde han något inom en och man rycktes med. Man var tvungen att öppna sig för det gick inte att stå emot, berättar den tidigare lagkamraten Jamaal Wilkes för ESPN.

– Han är precis som han verkar vara även i verkliga livet. Den trevligaste kille du kan träffa. Det är inget skådespel, utan han är en otroligt varm person, men en person som älskar att vinna, säger Charles Barton.

Larry Birds fick istället den otacksamma uppgiften att återupprätta den ”vita basketens” ära i Boston och USA. Den gängliga och blonda bollmagikern som växt upp på en gård i Indiana fick epitetet ”det stora vita hoppet”.

”Magic” och Bird räddade NBA, enligt Charles Barton. Foto: Jerome McLendon

– Larry Bird blev en symbol för vit basket vilket han aldrig bett om eller ville kännas vid, precis som Magic ville han bara spela basket, och han var en helt fantastisk spelare, säger Barton.

Men på planen var de två spelarna helt dominanta under 80-talet. Deras lag möttes tre gånger gånger i NBA-finalen, och när ett av lagen fallerade tidigare i slutspelet stod det andra där som slutgiltig segrare. När karriärerna summerades hade ”Magic” vunnit titeln fem gånger och Bird tre gånger.

De delade basketens tron i över ett decennium, men under andra delen av 80-talet kom det oundvikliga hotet och den naturliga tronarvingen närmare. För Chicago Bulls som leddes av Michal Jordan blev bättre och bättre.

1991 var scenen iordningställd för det slutliga tronskiftet. ”Magics” Los Angeles Lakers ställdes mot Jordans Chicago Bulls i NBA-finalserien.

Och även om Johnson kämpade heroiskt i de fem matcherna, och blev utsedd till seriens viktigaste spelare, så hade Jordans Chicago Bulls nu blivit den närmast oövervinneliga stormakt som skulle ta hem fem ytterligare titlar på 90-talet, och vann med 4-1 i matcher.

Chicago Bulls dominans satte stopp för ”Magics” chanser till en sjätte NBA-titel, men innebar också att den tid då han och Larry Bird styrde basketvärlden var över.

Los Angeles Lakers och Boston Celtics möttes tre gånger i NBA-finalen under 80-talet. Foto: Paul Benoit

Men när ”Magic” fick det besked som skulle innebära början på slutet av en sagolik karriär, var vännen Bird en av de första han ringde upp.

Bird och Johnson spelade tillsammans med bland andra Michael Jordan i USA:s OS-lag 1992. Foto: via www.imago-images.de

För den 7 november 1991 kom beskedet att Earvin Johnson drabbats av HIV och han meddelade under en presskonferens inför en chockad journalistkår – att karriären var över. Viruset hade på 80-talet skördat över 14.000 amerikanska liv, men det förknippades också starkt med homosexuella personer och drogmissbrukare, vilket gjort att det inte betraktades fullt ut som den samhälleliga katastrof det innebar. Nu fick det amerikanska folket ett nytt ansikte för viruset, ett som var svårt att ignorera.

– Det här är en ny utmaning och ett nytt kapitel i mitt liv. Det är som att ryggen är mot väggen. Det enda man kan göra är att kämpa och det gör jag. Man måste se det från den ljusa sidan, sa en rörd ”Magic” inför kamerorna.

Beskedet till trots var han dock redan nästa år tillbaka på planen, och tillsammans med Bird och Jordan var han en del USA:s berömda ”Dream Team” i OS 1992. Laget var förmodligen den bästa samlingen spelare någonsin, och turneringen en enda lång uppvisning i perfektion, ett passande slut för ikonens kapitel i världseliten.

Och comebacken kunde ha fortsatt, om det inte varit för att medspelare från landslaget protesterat mot att ”Magic” tilläts spela. Rädslan för att ”Magic” skulle smitta andra spelare tvingade honom återigen att pensionera sig från sporten.

Earvin ”Magics” Johnsons plats i rampljuset var dock långt från över, och han blev nu en galjonsfigur för livet med sjukdomen, och en offentlig motståndare till det sociala stigma som personer med HIV och AIDS utsattes för.

Han blev en symbol som visade att en sjukdomsdiagnos inte behöver vara en dödsdom, och han bidrog till att vända den allmänna synen på människor som drabbats av sjukdomen, enligt Dr. Marsha Martin, som arbetade tillsammans med den amerikanska hälsoministern när det gällde frågor rörande viruset.

– Allmänheten lärde sig något, och den svarta befolkningen lärde sig något. Man kan leva med det här, och man behöver inte diskutera hur, när eller varför, det är inte det viktiga. Det viktiga är att man kan testa sig och att man kan få behandling, sa hon i en intervju med PBS.

Sedan dök han plötsligt upp i Borås. Arkitekten bakom en av de märkligaste svenska idrottshistorierna någonsin var tränaren Charles Barton som träffade den då något åldrade världsstjärnan under ett läger i San Diego 1999.

Tillsammans med Johnsons advokater arbetades en plan fram. Borås M7 skulle bli Borås Magic M7 och världsstjärnan skulle komma och hälsa på, han skulle också satsa pengar i klubben.

Earvin Johnsons entré i svensk basket väckte stor uppståndelse, även i USA. Foto: Tommy Svensson

– Tanken var aldrig att han skulle spela. Men en kväll ringde han upp mig när jag låg och sov och det enda han sade var: ”Im going to play”. Man säger helt enkelt inte nej till Magic Johnson, säger Charles Barton, som under förra säsongen tränade Djurgården i Svenska Basketligan.

Hur satsningen, som var tänkt att göra Borås Magic M7 till en europeisk storklubb, skulle finansieras var inte helt klarlagt, och skulle i slutändan leda till att klubben gick i konkurs. Först 2007 återvände det som nu är Borås basket till högsta serien.

Men den där kvällen i oktober 1999 låg det fortfarande dolt i framtiden, och Earvin Johnson klev ut på golvet i Boråshallen – en märklig plats för idrottsvärldens ögon att riktas mot.

– Det var många som inte kunde tro att det var sant eller sade att det bara var ett pr-trick, men han var här för att spela basket, säger Barton som stod på sidlinjen.

Och spela gjorde han. Den 40-åriga och inte helt vältränade Johnson var inte som i sina glansdagar, men han bjöd på magi när han under en fem minuter lång sekvens spelade fram medspelarna med briljanta passningar – och fick taket på den fullsatta arenan att lyfta.

Boråshallen var fullsatt när Johnson gjorde debut i en match mot Salléns, Borås Magic 07 vann med 84–60. Foto: Tommy Svensson

– Han gjorde precis vad han ville på planen och var helt makalös. Jag stod där på linjen och bara förundrades. Den kvällen var det mest fantastiska jag upplevt under min tränarkarriär, då har jag ändå vunnit europeiska ”cupen” med ett sista kast i slutsekunden. Men det här var större än något annat.

Det blev bara ett fåtal matcher med för Earvin Johnson, men de har präglat sig fast i minnet på Charles Barton, han minns framför allt sättet den tidigare världsstjärnan uppförde sig och de karaktärsdrag som fick honom att bli en av världens mest firade stjärnor.

– Hans ledarskap var enormt tydligt, och han ville alltid hjälpa andra att bli bättre spelare. Efter träningarna stod han kvar och skrev autografer tills det inte fanns ett enda barn kvar som inte hade hade fått något signerat. Det som kanske var tydligast var hur mycket han ville vinna, och han bevisade att man inte behöver vara ett svin för att göra det.

Om den kommande dokumentärfilmen, som produceras av XTR, H.wood Media, NSV and Delirio Films, får samma genomslag som serien om Michael Jordans Chicago Bulls återstår att se när den släpps 2021, och Charles Barton vill inte rangordna ikonernas prestationer.

Charles Barton håller tiden med Johnson som den bästa i karriären. Foto: Åke Thim

– Jag står inte ut med diskussionerna om vem som är den största någonsin eller besattheten som många har av att göra listor. Men Magic var, precis som Bird, en av världens genom tiderna största spelare som fick enorm påverkan på sporten, och jag är otroligt glad över att han kom till Borås.