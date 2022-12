Han ska försöka ta Djurgården tillbaka till SHL: ”Vi får inga lätta matcher”

– Vi vill tillbaka till SHL, men det måste också ske en långsiktig stabilisering. Vi vill ju vinna SM-guld på sikt, och vi kan inte bara ta första steget för att det sedan ska visa sig att vi inte alls förberett oss på nästa.

Så lät det från Djurgårdens sportchef K-G Stoppel inför årets upplaga av hockeyallsvenskan.

Med knappt halva serien spelad har Modo dragit ifrån i tabelltoppen, medan Djurgården sladdat. Den 28 november fick tränaren Joakim Fagervall sparken. Ersättaren, och därmed näste man att få uppdraget att försöka ta klubben tillbaka till finrummet, är Johan Garpenlöv.

Johan Garpenlöv har hittills hunnit leda Djurgården i tre matcher i hockeyallsvenskan. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

– Jag fick en fråga om det fanns något intresse över huvud taget, kanske en vecka innan. Jag funderade ett tag, och sa att om de skulle göra något fanns det intresse från min sida. Sedan gick det ganska fort, säger han.

Var det självklart att tacka ja?

– Nej.

Varför inte?

– Det är ju ett beslut man ska ta. Man måste gå in i det, vilja och känna att det känns rätt. Men när jag fick fundera kom jag fram till att det kändes som en bra möjlighet att få vara med på en resa här, och försöka hjälpa Djurgården tillbaka till SHL.

Garpenlöv är nu tre matcher in i sejouren. Hittills har det blivit seger mot Tingsryd, förlust mot Östersund och seger mot Östersund. Djurgården återfinns på tredje plats i tabellen på 47 poäng, med 16 poäng upp till serieledande Modo.

Man får ligga på, man får tjata, man får trycka på, man får visa, man får träna.

Tränaren kommer senast från uppdraget som förbundskapten för Tre Kronor, ett jobb han lämnade i våras efter att Sverige åkte ut i VM-kvartsfinal mot Kanada. Nu ska Garpenlöv försöka sätta sin prägel på ett klubblag.

– Det gäller att försöka sätta vissa grunder som jag och vi tycker är viktigt, och sedan ligga kvar där. Sedan ska vi få killarna att agera, och göra det utan att tänka.

– Men det är också många delar som inte är annorlunda, som de redan har. Det är som det alltid är med ett lag. Man får ligga på, man får tjata, man får trycka på, man får visa, man får träna. Det är så det fungerar.

”Det är klart att det inte blir exakt som man vill hela tiden, och då måste man vara där och tjata”, säger Johan Garpenlöv. Foto: Roger Turesson

Det är knappast någon hemlighet att den klassiska klubben vill tillbaka till SHL. Det är en bild Garpenlöv, som nu gör sitt första huvudtränaruppdrag på klubbnivå, delar.

– Vi är ett av lagen som siktar på det naturligtvis. Sedan blir det en tuff resa, en lång säsong. Vi får inga lätta matcher här någonstans.

– Det kommer göra att den här resan blir upp och ner, men det tror jag stärker så småningom. Nummer ett är att ta oss till det här slutspelet, och sedan vara så bra som möjligt där.

Vad tror du gör att du kan ta det här laget framåt?

– Det är som för alla tränare som kommer in så här. Jag försöker sälja in min spelidé, få spelarna att spela utefter den, tro på den och genomföra den match ut och match in.

– Framför allt ska de göra den utan att fundera på det, bara agera. Och det tar ju lite tid.

