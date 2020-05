Han var med när vännen dog – nu väcks minnena

Orienteraren som en gång var världens bästa säger:

– Jag försöker att uppskatta mer att jag faktiskt kan springa här i skogen och njuta av naturen. Det är några som man har känt på vägen som inte har den möjligheten. Det gäller att uppskatta det varje dag. Den tanken slår mig faktiskt ibland.

Allan Mogensen är dansken som tack vare orienteringen hittade till Sverige och nu bor här.

Allan Mogensen vet hur det är när idrott och glädje, död och chock byter av varandra på några minuter som aldrig försvinner.

Det var en mörk höstkväll i november 1992 då han som elitlöpare för IFK Södertälje var med på en träning. Efteråt dog hans lagkamrat Melker Karlsson.

Coronakrisen har fått folk att söka sig till orienteringen. Foto: Jonas Lindkvist

Det är en ljus sommarkväll i maj 2020 när Allan nu är med som ledare för OK Ravinen under en träning där Huddinge gränsar mot Stockholm.

Då var det en kris som skrämde bort folk från orienteringen. Nu är det en kris som får folk att söka sig till sporten.

– Vi har utökat träningstillfällena eftersom det inte finns några tävlingar. Vi har aldrig varit så många på träningarna något annat år, säger Allan Mogensen om coronavåren.

– Teknikträningarna brukar framför allt våra allra bästa vara med på, motionärerna brukar nöja sig med någon tävling till helgen. Nu kommer de på alla träningar vi erbjuder. Det är kul.

– Många är sugna på att komma ut och springa. Det är ungefär samma sak som att det är fullt på parkeringarna till naturreservaten. Alla vill ut i naturen nu när man inte kan göra så mycket annat.

Det är en nyckfull pandemi som påverkar hela världen och alla idrotter nu. Det var en gåtfull kedja av dödsfall som framför allt slog hårt mot orienteringen då. Folk förknippade sporten med mystiska dödsfall och under första halvåret 1993 ställdes all elitverksamhet (träning och tävling) in för seniorer och juniorer. För motionärer och ungdomar gällde inte stoppet men många stora klubbar valde ändå att pausa all verksamhet.

– Det är klart att jag har tänkt tillbaka på det som hände mer den här våren, det har jag gjort. Både i samband med smittan som pågår men också för att man kan dra paralleller med det stoppet vi hade i sporten, säger Allan Mogensen.

– Den stora skillnaden nu är att det här drabbar hela idrottsrörelsen.

– Det som hände då, det var ingen rolig historia för orienteringen. Om folk inte skrämdes ifrån så drogs de i alla fall inte till orienteringen. Det pratades om orienteringsdöden och allt vad det kallades. Det var den bild folk hade av orienteringen. Det var tufft.

”Melker var en av mina allra bästa kompisar.” Allan Mogensen minns sin bortgångne vän med värme. Foto: Jonas Lindkvist

Under drygt tre år dog sju orienterare, några tillhörde den översta Sverige-eliten. Backade man till 1979 gick det att hitta 16 dödsfall som fortfarande i dag inte har någon säker bakgrund. Först talades det om bakterien twar, sedan bartonella.

Sommaren 1992 var jag reporter på Länstidningen i Södertälje och bevakade O-ringen på hemmaplan. Klubbkompisarna Allan Mogensen och Melker Karlsson slogs om segern. Allan vann till slut, Melker kom tvåa.

De kändes som bröder. Allan var den lugne som ofta log stilla åt den ett år yngre Melkers energi och kommentarer. Det fanns lika mycket kamratskap som konkurrens mellan de två.

– Melker var en av mina allra bästa kompisar på den tiden, säger Allan Mogensen.

Han gick ner till omklädningsrummet och det var kort efter det, några minuter, som han föll ihop.

Den 6 november 1992 förändrades allt. Melker Karlsson dog hastigt i IFK Södertäljes klubbstuga efter ett träningspass som skulle ha följts av firande.

– Min 25-årsfest skulle vara på kvällen, berättar Allan Mogensen. Vi hade varit ute och tränat först och sedan skulle vi ha middag efteråt. Melker hade varit inne i bastun och sedan var det där i omklädningsrummet som han gick bort.

– Han hade hjälpt mig att bära upp ett bord eller vad det nu var till övervåningen där det skulle vara middag. När jag skulle börja förbereda maten gick han ner dit till omklädningsrummet och det var kort efter det, några minuter, som han föll ihop.

Senare konstaterades kraftig akut blodstockning och akut kronisk hjärtmuskelinflammation.

Och trots att många år har gått hörs på Allan Mogensens röst att minnena fortfarande väcker känslor.

– Han var en väldigt nära kompis. När jag tänker tillbaka på det så tänker jag att det är så otroligt, otroligt synd att en så ung och till synes frisk elitidrottare ska behöva gå bort. Det kändes enormt onödigt och sorgligt.

Tävlingsstoppet på 90-talet var tufft för eliten. Allan Mogensen tror att dagens kris drabbar ungdomar och de i slutet på karriären hårdast. Foto: Jonas Lindkvist

Orientering var det Allan Mogensen levde för, Melker Karlsson var en av de närmaste i hans liv. Allan kastades in i en mardröm där varken orienteringen eller Melker fanns kvar.

– Melkers död påverkade sporten enormt eftersom han var landslagslöpare. Då exploderade det i media. Så det var tufft med allt vad det innebar, men också på det personliga planet var det tufft…

– …jag brukade kalla honom min bäste vän i Sverige. Vi hade roligt ihop. Vi trivdes tillsammans.

Efter Melker Karlssons dödsfall drogs det i nödbromsen. All elitverksamhet stängdes ner från januari till mitten av juni och ett stort testprogram drogs igång för att se att löparna var friska.

Krisen i början av 90-talet drabbade eliten hårdast. Det är annorlunda med tävlingsstoppet nu, tror Allan Mogensen.

– De allra bästa har motivation att träna och sätta upp nya mål, som elitidrottare är man duktig på att agera utifrån de förutsättningar som finns. Jag tänker mer på de som är i slutet av karriären. Är man runt 30-35, då kan det kännas tungt att inte få tävla. Då är risken att man slutar.

– Och så ungdomarna, så klart. Om jag tänker tillbaka på mig själv, ett halvår var en evighet. Det gick knappt att överskåda. För vissa är det själva tävlingen de saknar men det är också mycket det sociala. De får inte träffa sina kompisar från andra klubbar.

Det finns inget förbud från Folkhälsomyndigheten som hindrar ungdomar att tävla. Tävlingarna i orientering och många andra sporter ligger nere på grund av 50-personersgränsen. För att tävlingsverksamheten ska kunna komma i gång måste tävlingsdagarna planeras på ett annat, mer utdraget vis.

Landslagslöparen Gustav Bergman är en av många som väljer OK Ravinens träningspass i coronakrisen. Foto: Jonas Lindkvist

Det är den första riktiga sommarkvällen när OK Ravinens löpare rullar in med sina bilar inför träningen. Sjön Magelungen känns nästan badbar där den ligger nedanför grässluttningen. Löparna drar på sig terrängskor, tar en karta och ger sig ut för att träna karttekniken i skogen kring OK Södertörns klubbstuga vid Farstanäset.

Under den kvart löparna kommer och försvinner mot kontrollerna märks det speciella med sporten. Där är motionärer, föräldrar med sina tonårsbarn och där är världsstjärnan Gustav Bergman med åtta VM-medaljer på sitt cv.

Gustav bekräftar det Allan Mogensen sagt. Som elitlöpare har motivationen inte varit några problem, han har sin träningsplan att följa.

Allan Mogensen är glad över uppslutningen på träningarna men säger:

– Jag börjar känna att man vill ha tävlingar också. Det är ändå grädden på moset, liksom. Speciellt för ungdomarna är tre, fyra månader lång tid att gå och vänta.

Vad säger du till dem du tränar?

– Att det är en väldigt bra möjlighet att verkligen bygga upp en stabil grund. Vanliga år blir det tävlingar på helgen och kanske inte så mycket träningar i veckan. Nu har vi kört vidare med mycket grundträning även under våren. De kommer att vara bättre förberedda än annars när tävlingarna börjar.

– Sen försöker jag få dem att tända till lite extra när vi på träning gör som en tävling med start- och resultatlistor och riktig start. ”Även om det är dina träningskompisar du ska tävla mot så försök att tagga till, försök att få tävlingskänslan och försök att komma upp i tävlingsfart.”

Är det några som är oroliga att träna av hälsoskäl?

– Inte vad jag har hört. Men vi har ändrat en hel del. Vi har inga samlingar inomhus, annars brukar vi även duscha efteråt. Nu samlas vi utomhus eller vid bilarna. På våra stora träningar på torsdagar kan det vara 80 pers men då samlas vi i smågrupper med max 15 i varje. Sånt kanske bidrar till att inga är oroliga för att komma. Och så har vi tydliga riktlinjer. Är man man det minsta sjuk så får man inte komma.

Allan Mogensen var inte orolig för att börja träna igen 1993, efter stoppet. Och än i dag uppskattar han den kick han får av att hitta kontrollerna i skogen. Foto: Jonas Lindkvist

Skillnaden märks också när löparna är tillbaka. Någon gemensam samling och snack om val i skogen blir det inte.

Hur var det att börja 1993, var du orolig med tanke på att man inte visste varför folk dött?

– För egen del kändes det inte oroligt. Jag var med i toppskiktet och vi fick väldigt snabbt genomgå en massa tester, det gjordes undersökningar på hjärtat och allt vad man kunde för att se om det var något fel.

– De sade: ”Du är fullt frisk. Vi ser ingen anledning till att du inte ska kunna träna.”

– Men jag kan tänka mig att de som var rankade runt 200 i Sverige och inte fick göra samma tester, då kanske det fanns en oro.

När VM avgjordes på hösten efter stoppet för svensk orientering tog Allan Mogensen guld på den klassiska distansen.

Precis som många andra orienterare lämnade han inte sporten när de snabbaste åren var förbi.

Och precis som alla andra orienterare vet han att det finns få sporter som passar bättre den här våren. Allan Mogensen berättar att Naturpasset och Hitta ut – två varianter där man kan orientera på egen hand – också fått ett uppsving. Orientering är en perfekt sport när folk behöver tänka på något annat än corona ett tag.

– Man motionerar lite och man får använda hjärnan också, säger Allan Mogensen. Du måste släppa tankarna på andra saker. Och sedan vet man ju att det är lugnande att befinna sig i naturen. Man kan nästan använda det som terapi att komma ut i skogen.

Och så är det ju kul att hitta kontrollerna.

– Man får en liten kick när man hittar kontrollen där man tror att den ska sitta.

