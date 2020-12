Handbollslag ställer in – vill inte belasta sjukvården

Bakgrunden till att de två allsvenska matcherna ställs in är en ny säkerhetsrutin som infördes den 17 november av Svenska handbollsförbundet (SHF). Inför varje match ska spelare och ledare erbjudas testning för covid-19. Denna rutin var tänkt att gälla för spel i Handsbollsligan, SHE, och även dam- och herrallsvenskan fram till den 22 december.

– Vi beslöt också att sätta våra två allsvenska serier på paus under två omgångar och under den tiden genomföra en översyn av klubbarnas arrangemangs- och säkerhetsrutiner en extra gång. Parallellt med detta fick Handbollsligan och SHE fortsätta spela eftersom de redan redovisat sina säkerhetsrutiner till Svensk elithandboll, berättar Adam Engström, tävlingschef på SHF.

En extra åtgärd från SHF:s sida var då att erbjuda spelarna i de två högsta divisionerna covid-19-test under december månad.

– Många av de allsvenska klubbarna uppfattade det som att säkerhetsrutinerna enbart handlade om snabbtesterna. Men så var det ju inte. Vi har fått in säkerhetsrutiner från samtliga klubbar. Testerna är bara tänkt att vara ett sätt att skapa en större trygghet hos våra spelare, säger Engström.

– Leverantören av testutrustningen har dock behövt skjuta på leveransen vilket inneburit att vi inte kunnat erbjuda testning av spelare under den här perioden. Vi tog då beslutet att låta klubbarna bestämma själva om de vill skjuta upp matcherna eller spela enligt de rådande säkerhetsrutinerna. Om en av klubbarna säger nej blir matchen uppskjuten.

”Vi har gjort den genomgång vi ska göra, nämligen att se igenom klubbarnas säkerhetsrutiner”, säger Adam Engström, tävlingschef på SHF. Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån

Hur ser det ut i allsvenskan nu? Väljer många lag att inte spela?

– Just nu spelas sex matcher i dam- och herrallsvenskan och sju skjuts upp. Redan innan vi presenterade säkerhetsrutinerna den 17 november var det mycket snack hos klubbarna, många var redan då osäkra på om de ville fortsätta spela resten av säsongen med tanke på hur läget ser ut.

När kan ni erbjuda snabbtestning av spelarna?

– När vi fått leverans av testutrustningen. Än så länge har leverantören inte hållit vad den lovat gällande leveranstid och vi törs inte lita på dem. Vi har gjort den genomgång vi ska göra, nämligen att se igenom klubbarnas säkerhetsrutiner. Testningen var endast en extra åtgärd som var tänkt att gälla fram till den 22 december.

Det känns lite mycket begärt att vi ska avropa sjukvårdspersonal.

I fallet med helgens två allsvenska matcher uppger båda lagen att de inte känner sig trygga i att kunna bedriva en riskfri verksamhet och skydda sina spelare, ledare och funktionärer från att smittas.

– Vi har diskuterat i styrelsen och kommit fram till att det säkraste och mest ansvarsfulla beslutet just nu är att pausa matcherna, säger Freddie Qvennerstedt, vd för AIK Handboll.

Båda lagen är friska men uppger att man inte vill ta risken att tynga den redan belastade sjukvården i landet.

– Det känns lite mycket begärt att vi ska avropa sjukvårdspersonal, om än närstående, till vår verksamhet när det finns många andra som behöver deras tid, säger Qvennerstedt.

När kommer ni spela nästa match?

– I dagsläget är det oklart. Vi vill spela, men på ett säkert sätt. Restriktionerna och rekommendationerna ändras ofta vilket gör det svårt att förutse exakt när tyvärr.