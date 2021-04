Hans Jansson: Golfen blir gigantisk i OS efter Matsuyamas seger

Miljontals morgonpigga tv-tittare i Japan följde Hideki Matsuyamas vandring fram till den historiska segern på Augusta National.

29-åringen gick ut med en fyraslagsledning men som vanligt under US Masters sista dag bjöds det på spänning. Ett tag hade ledningen krympt till två slag efter ett vattenbesök på det 15:e hålet. Men när Matsuyama knackade i den korta bogey-putten på det 18:e hålet kunde en hel nation jubla efter den historiska första japanska majorsegern på herrsidan.

Svensk Golf berättar att den japanska golfboomen tog ordentlig fart redan 1957, när Torakichi Nakamura och Koichi Ono synnerligen oväntat sopade banan med flerfaldiga majorsegrarna Jimmy Demaret och Sam Snead och 28 andra lag och vann lagtävlingen som då hette Canada Cup, numera World Cup.

Sedan dess har det dykt några japanska stjärnor som vunnit internationella stortävlingar då och då.

Hideki Matsuyama är definitivt ingen doldis. Han hade vunnit fem gånger på PGA-touren innan han fick klä sig i den gröna kavajen.

På damsidan har Sydkorea dominerat stort i många år, men nu sticker även Japan ut bland kvinnorna.

2019 vann Hinako Shibuno British Open och veckan innan Masters blev det japansk seger i Augusta National Women's Amateur genom Tsubasa Kajitani.

Golfintresset har länge varit stort i Japan. Efter segern i US Masters lär det bli gigantiskt. Normala år är det hundratals journalister och tv-bolag som följer varje steg Matsuyamas tar. Under pandemin har det inte varit lika många som punktmarkerat honom. Men att den färske major–vinnaren är ”Big in Japan” råder det ingen tvekan om.

– Jag kan inte ens tänka mig hur det kommer att bli, men vilken häftig känsla att få ta med mig den gröna kavajen till Japan, sade Matsuyama i segerintervjun.

För svensk del blev sista ronden av US Masters en besvikelse.

Henrik Stenson gjorde sin sämsta rond och rasade till delad 38:e plats efter 76 slag, fyra över par, 13 slag bakom vinnaren. Men Stenson visade ändå stundtals att spelet fanns där.

Det var 16:e gången i följd han spelade US Masters. Ska han spela på Augusta National 2022 krävs att han klättrar 50–60 placeringar på världsrankningen eller att han vinner någon av de kommande stortävlingarna.

Omöjligt är det inte.

Stenson tog sig i alla fall upp på en OS-plats efter den skapliga insatsen i Georgia, men världsrankningen är ingen rolig läsning för svensk herrgolf:

Alexander Norén 102:a, Henrik Stenson 108:a och Henrik Norlander 109:a.