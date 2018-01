Hans Jansson: Nordqvist har puttningen och psyket för att bli världsetta

Den 42-årige amerikanen gjorde i slutet av november efter nio månaders skadefrånvaro en imponerande comeback på Bahamas i inbjudningstävlingen Hero World Challenge där han slutade nia, mitt i det 18 man starka startfältet.

Där fick vi se lite av Tigers Woods gamla magi, men det återstår naturligtvis en hel del innan vi kan ropa ut honom som en vinnare igen.

Frågan är om Woods till och med kan vinna majors igen efter den lyckade comebacken?

De flesta svarar nej på den frågan.

Argumenten är flera.

1) Det var tio år sedan han vann sin senaste major (US Open 2008).

2) Han har fyra ryggoperationer bakom sig och andra skador som hämmat hans spel.

3) Konkurrensen i världseliten är betydligt hårdare i dag än när han själv stod på topp.

Det är möjligt att jag är naiv, men det går aldrig att räkna bort Tiger Woods och själv har han definitivt inte gett upp hoppet att bli en vinnare igen.

US Masters på Augusta National i april blir ett högintressant test för amerikanen.

Efter Henrik Stensons fantastiska seger i British Open 2016 var det Anna Nordqvist som svarade för den största bedriften på golfbanan 2017.

Vinsten i Evian Championship kom åtta år efter hennes första major, då vann hon LPGA–mästerskapet som rookie.

Triumfen i Frankrike var en större prestation och inget annat än en bragd.

Anna Nordqvist hade hälsoproblem under säsongen och spelade tävlingen plågad av körtelfeber.

Dessutom bjöd dagarna i Evian på tuffa förhållanden, men Eskilstunas superstjärna stod stadigt i ösregnet under finalvarvet och vann efter särspel mot amerikanskan Brittany Altomore.

Anna Nordqvist vann ytterligare en tävling och gick obesegrad genom Solheim Cup, lagmatchen mellan Europa och USA.

Framtiden är ljus för Nordqvist och hon kommer att starta året som världssjua.

Europas främsta har fem asiater och en amerikanska före sig på världsrankningen och tveklöst har hon potential att bli Sveriges första världsetta sedan Annika Sörenstam.

Nordqvist har både puttningen och psyket som krävs för att bli nummer ett.

Henrik Stenson har dalat till nionde plats på världsrankningen, men är trots allt en av de stora stjärnorna i Europa och USA.

2017 var inte lika framgångsrikt som de föregående åren, men fortfarande finns en enorm kapacitet i den 41-årige svensken vilket han bevisade på USA-touren under Wyndham Championship där han tog säsongens enda seger.

Dock handlade 2017 en del om missade kvalgränser och skador.

Henrik Stenson hade under säsongen problem med ett knä och revben, och missade de avgörande tävlingarna på PGA–slutspelet och Europatourens avslutning i Dubai.

Låt oss slippa läsa om världsnians skadebekymmer under året utan i stället tala om nya framgångar individuellt och som ankare i Europas Ryder Cup-lag på Le Golf National i Frankrike sista veckan i september.