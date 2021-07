Här kan syskonen ta judoguld samma dag

Uta Abe och Hifumi Abe brukar beskrivas som fenomen och är de största stjärnorna i den japanska judon ihop med den mystiske Ono Shohei, som inte förlorat på sex år.

Förväntningarna märktes redan på lördagen när den olympiska judon inleddes i Nippon Budokan, arenan där judon gjorde entré på OS-programmet 1964, förra gången Tokyo arrangerade spelen.

Båda syskonen Abe har två VM-guld. Båda vann vid VM 2018, där den då 17-åriga Uta Abe vann 52-kilosklassen och blev en av de yngsta VM-guldmedaljörerna i sporten genom tiderna.

Efter VM-guldet beskrev hon hur hon tänker:

– Jag backar aldrig, det är vad jag har i huvudet under en match. Jag går alltid framåt och fortsätter attackera.

Uta Abe var fem år när hon började med judo.

– Hon har gått som ett stjärnskott och bara förlorat en match, 2019, men annars varit oslagbar, säger Robert Eriksson.

Uta Abe har vunnit VM-guld två gånger. Foto: DPA/Alamy Stock Photo

Hennes storebror Hifumi är väldigt teknisk, beskriver den svenske landslagschefen. Men de senaste åren har han fått konkurrens i 66-kilosklassen på hemmaplan och det var delade läger i Japan om vem som skulle få delta i OS.

Saken avgjordes med en utslagningsmatch i Tokyo i vintras i Kodokan, den äldsta och mest betydelsefulla judoklubben, som grundades av judons skapare Jigoro Kano 1882.

Matchen gick på bästa tv-tid och sågs som en moralisk OS-final, så överlägsna har Japan varit i klassen.

På läktaren fanns systern Uta – men avgörandet dröjde.

Det krävdes 24 minuters kamp innan Hifumi Abe i den 20:e minuten av golden score, hade besegrat Maruyama Joshiro och tagit OS-platsen. Lillasystern skrek av glädje.

Efteråt kallades matchen en episk sammandrabbning.

– Nu kan jag officiellt säga att jag siktar på en guldmedalj i OS tillsammans med min syster, sa Hifumi Abe efter segern.

I en nyårshälsning till fansen uttryckte han att syskonens mål är att bli olympiska mästare samma dag.

Hifumi Abe har hälsat sina fans att han och hans syster siktar på att ta OS-guld samma dag. Foto: Pacific Press Media Production/Alamy Stock Photo

Uta Abe har inte gjort något för att minska förväntningarna:

– Att tävla i OS i Tokyo är en möjlighet som bara dyker upp en gång i livet. Jag hoppas bjuda på en uppvisning som alla kommer kommer att minnas.

Syskonparet Abe beskrivs som kompletta i sin sport. Bländande teknik, otroliga snabba när de växlar riktning. Bra både i stående judo och i mattarbetet.

– De har en japansk, klassisk stil, en teknisk judo. Det kan se ganska enkelt ut. De har ofta ett enkelt sätt att hålla i motståndaren. Har bra hållning och går upprätta. Är offensiva och kastar mycket, beskriver landslagschefen Robert Eriksson.

En del europeiska judokas kan gå lite böjda och har en mer fysisk stil.

– Men judotekniken som sådan skiljer sig inte åt i olika delar av världen. Det finns en stor variation av tekniker och det är den mångfalden som gör att det, precis som i schack, finns otroligt många spelvarianter och möjligheter i judo, säger Erik Vesterlund, generalsekreterare på Svenska judoförbundet.

Envigen, kampen mot en annan, att man med väldigt enkla medel kan få en stor effekt var vad som fick honom själv att fastna för sporten i tonåren.

– Med ett litet fotsvep kan du få den andra att falla och det ser samtidigt väldigt dramatiskt och vackert ut. Och du har knappt ansträngt dig, säger han.

Judon etablerades 1882 av en ung man, Jigoro Kano, som var en lysande studiebegåvning. Men han hade komplex för att han var liten till växten och tyckte han behövde ett sätt att försvara sig.

Han tog det bästa från jujitsun, en typ av brottning med rötterna i den gamla sumobrottningen, som har en över tusenårig historia i Japan. Under hundratals år hade olika kampsporter utvecklats av samurajer, adliga krigare som tillhörde den högsta samhällsklassen. När deras privilegier avskaffades 1868 under Meijirestaurationen började västerländska influenser sippra in i det japanska samhället och intresset för olika stilar inom jujitsu minskade.

Enligt historieskrivningen tog Jigoro Kano då det bästa från varje variant av jujitsu och skapade en ny skola genom att använda det mest effektiva sättet att kombinera mental och fysisk energi. Hans avgörande förmåga anses ha legat i att han såg judon så nära sammanlänkad med utbildning.

Tidpunkten när hans judoakademi, Kodokan, hyrde in sig i lokaler som tillhörde ett litet buddistisk munkkloster i Tokyo, ses allmänt som tillfället då den moderna judon föddes.

Långt senare förklarade han skillnaden på sin syn mellan de två kinesiska tecknen i jujitsu och de i judo. Båda ”ju” betyder samma sak: ”mildhet/mjukhet” eller ”ge plats”. Men medan jujitsu i sin helhet betyder ”den mjuka konsten” översätts judo som ”den mjuka vägen”, där Jigoro Kano menade att vägen ska ses som ett helhetsbegrepp för hur man lever sitt liv – med innebörden att först ge vika för att i slutändan vinna.

Judo är alltså mer än en konstart av angrepp och försvar. Det är ett sätt att leva, fastslog sportens grundare.

År 1909 blev han invald som den första medlemmen från Asien i Internationella olympiska kommittén. Han jobbade för att Tokyo skulle få arrangera OS och staden utsågs också som värd för de tolfte sommarspelen 1940.

Judosportens grundare Kano Jigoro står staty i Tokyo Foto: Clement Cazottes/Alamy Stock Photo

Två år innan dess dog Jigoro Kano av lunginflammation ombord på fartyget Hikawa Maru på väg hem från USA. De olympiska spelen ställdes in på grund av Andra världskriget och det dröjde till 1964 innan Kanos dröm blev verklighet, då Tokyo både arrangerade OS och judon kom in på OS-programmet.

– Tänker man på Jigoro Kanos intresse av kombinationen av utbildning och folkhälsa är det viktigt att se att väldigt många i dag utövar judo utan att tävla. På elitnivå har det kommit en mer styrkebetonad judo in i bilden, men när det gäller teknikerna är det ingen större skillnad från förr, säger Svenska judoförbundets generalsekreterare Erik Vesterlund.

Tillbaka till OS i Tokyo 2021.

– Japan kommer att ta flest guld. Och det är nästan bara gulden som räknas för dem. På damsidan har de varit extremt framgångsrika. På herrsidan är det lite öppnare, påpekar landslagschefen Robert Eriksson.

Vad han också vill säga är att judo är en global sport. Senast vid VM deltog 119 nationer. Sporten är stark på skilda håll i världen: Ryssland, Brasilien, Sydkorea, Frankrike, Östeuropa. Sverige deltar i OS med två färska VM-medaljörer.

Men för den japanska hemmapubliken spelar motståndet ingen roll. I nationalsporten förväntar den sig stordåd oavsett konkurrens.

Förhoppningarna är därför monumentala på att syskonen Uta och Hifumi Abe på söndagen tar guld med mindre än en timmes mellanrum.