Har mätt segel för Gotland runt i 25 år: ”För roligt för att sluta”

Det är tre dagar kvar till starten av seglingstävlingen Gotland runt, men vid de vita tälten som rests i Wasahamnen på Djurgården i Stockholm råder febril aktivitet. På gräsytan bakom en glasskiosk går Håkan Lindqvist runt med sitt måttband i den tryckande sommarvärmen.

Innan de över 250 besättningarna som ska delta i sommarklassikern får tillåtelse att starta måste de mäta sina segel, och om man seglat de senaste 25 åren är det troligt att just Håkan gett sitt godkännande.

Bakom glasskiosken har det blivit Johnny Rickmans och Fredrik Enanders tur att kontrolleras. De ska segla i VM i doublehanded – som går parallellt med den ordinarie tävlingen – och nu måste deras nödsegels mått kontrolleras så det stämmer överens med vad som deklarerats på förhand. Om det inte stämmer kan båtens handicap justeras.

– Det här ska vi aldrig använda hoppas vi, då har det blivit strul på riktigt, förklarar Johnny Rickman.

Håkan Lindqvist mäter och mäter. Han verkar nöjd. Sedan signerar han toppen av seglet med sitt namn och de två deltagarna är fria att återgå till sina VM-förberedelser.

– Det här är bara att man kontrollerar att seglen överensstämmer med vad som står i mätbrevet, förklarar mätmannen.

Det stora tävlingsfältet, och att dessutom tillkommit ett VM, gör att Lindqvist i år delar ansvaret för att kontrollera seglen med sju andra volontärer, men få kan jämföras med Håkan Lindqvist när det kommer till erfarenhet. Efter att ha utbildat sig till byggnadsingenjör vid KTH bytte han bana med anledning av bostadskraschen i början av 1990-talet. Det nya jobbet? Att mäta och undersöka så att fraktfartyg uppfyllde internationella standarder.

– Man dras till sina intressen, så är det.

Han berättar att just Gotland runt varit en stor del av hans liv i omkring ett halvt sekel.

– Jag vet inte exakt när men det var i början av 1970-talet som det började. Intresset för det här exploderade ju då så det var roligt. Först seglade jag själv i 25 år och sedan har jag varit med och mätt sedan dess, säger 74-åringen.

Han beskriver det som att seglingen ligger i blodet. Håkan Lindqvist växte upp i Barkarby men på somrarna seglade han i Stockholms skärgård med sin farfar och sin far. Hans äldste son Mikael är en av deltagarna i årets tävling.

– Intresset har vi fått i generna. Det var väl något som går i arv.

När klockan närmar sig 18 ska den sista båten för dagen kontrolleras. Mätmannen bjuds ombord på polska Quantra, men sedan uppstår viss språklig förvirring. Då får reservplanen användas: fler gester och färre ord.

– Man får traggla sig fram men det tar tid, men det brukar ordna sig till slut, förklarar han.

Sakta men säkert får Lindqvist det han behöver för att kunna göra sitt jobb. De mäter det svarta huvudseglet, som godkänns.

Skepparen Andrej Zielinski skakar en röd säck med ett stormsegel och säger ”storm, storm, storm”.

– Storm, bekräftar Håkan Lindqvist och nickar.

Men sedan saknas spinnakern.

Andreskepparen Robert Medzinski förklarar att den kommer först vid midnatt till följd av förseningar.

– I won’t be here then, säger Lindqvist, som dock ger besättningen tillåtelse att få den undersökt vid ett senare tillfälle. Han förklarar att det är ovanligt att deltagare inte får klartecken att tävla, men att det händer några gånger varje år.

– Det är alltid surt naturligtvis. Men det är väldigt klara regler så det är inte personligt. Det finns inget tyckande, det funkar inte.

Det har blivit 25 upplagor av Gotland runt som deltagare och 25 som mätman. Foto: Robin Bäckman

Mätmannen kliver i land från Quantra och arbetsdagen är slut, nu väntar en öl med kollegorna i baren på kajen. Han säger att gemenskapen är en huvudanledning till att han alltid kommer tillbaka.

– Det är lättsamma människor som man trivs med. Man funderar på att sluta varje år men det är för roligt. Framför allt när man seglade funderade jag på det. Man hamnar i bleket och ser hur placeringen ryker, då är det inget kul och man tänker att det här är sista gången med Gotland runt. Men det glömmer man snart när man står i baren och dricker gin och tonic, då tycker man det är ganska kul, säger Håkan Lindqvist med ett skratt.

