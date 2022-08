Hård kritik mot att Azarenka spelar på Ukraina-event

Som en följd av Rysslands invasion av Ukraina förbjöds spelare från Ryssland och Belarus att delta i Wimbledon i somras. Men i US Open är spelare som ryske världstvåan Daniil Medvedev och belarusiska före detta världsettan Victoria Azarenka välkomna, under neutral flagg.

Inför US Open har arrangörerna anordnat en välgörenhetsturnering då pengar ska samlas in för humanitära insatser i Ukraina. Insamlingen kommer sedan att fortsätta under US Open som inleds den 29 augusti.

Turneringen arrangeras på Louis Armstrong Stadium, en av US Open-arenorna onsdag 24 augusti, Ukrainas självständighetsdag.

Bland stjärnorna som ska spela finns Rafael Nadal, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, John McEnroe, Coco Gauff, Iga Swiatek – och Victoria Azarenka.

Den ukrainska tennisstjärnan Marta Kostjuk har riktat hård kritik mot att belarusiskan Azarenka tillåts delta i evenemanget.

– Självklart fick jag en inbjudan, det tror jag att alla spelare fick. När Lesia Tsurenko (en annan ukrainsk tennisspelare, red. anm.) och jag insåg – jag pratar bara om oss nu, för vi frågade inte någon annan – när vi insåg att det skulle delta spelare från Ryssland eller Belarus på det här evenemanget, sa jag omedelbart att jag inte kommer att vara med, säger Kostjuk i en intervju med den ukrainska tennissajten BTU.

Kostjuk var kritisk till att de ukrainska spelarna inte tillfrågats om sina åsikter innan inbjudan till evenemanget gick ut.

– Ingen frågade de ukrainska spelarna om de önskade att några av de här spelarna skulle vara med. Självklart vill ingen det. Det är Ukrainas självständighetsdag, men vad ukrainarna tycker är inte intressant, eller?