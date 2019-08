Häst dog när omstridd shejk ordnade miljonlopp

När? Ryttar-EM inleddes på måndagen och pågår till och med söndagen.

Var? Mästerskapet avgörs i Rotterdam.

Vilka grenar ingår i mästerskapet? Hoppning, dressyr och paradressyr.

Växlande väder

Det var sol, regn, varmt, kallt och blåsigt. Vädret i EM-staden Rotterdam växlade under den första dagen från timme till timme.

Skitsak kostade procent

När nöden är som störst har man inget val. Något som den tyska dressyrryttaren Jessica von Bredow-Wendl fick erfara när lagtävlingen i dressyr inleddes på måndagen.

Mitt under programmet blev hennes häst Dalera BB bajsnödig, och det kunde inte vänta. Även om ekipaget fortsatte med sina rörelser under tiden som hästen uträttade sina behov innebar det att den under den stunden var ofokuserad.

Det märkte så klart domarna och det kostade några procent. Dock inte värre än att Jessica von Bredow-Wendl kunde ge Tyskland en bra start i den lagtävling där de är storfavoriter.

Jessica von Bredow-Wendls häst Dalera BB lämnade ett spår av bajs efter sig på banan. Foto: imago

Hoppryttarna testar banan

Först på onsdag inleder hoppryttarna sin jakt på EM-medaljer, såväl i lag som individuellt.

Under tisdagen kommer de dock få möjlighet att komma in på arenan för att känna på underlaget och för att hoppa ett par språng.

Häst dog efter målgång

Augusti innebär EM-månad för samtliga ridsportgrenar.

Helgen innan EM i Rotterdam startade avgjordes EM i distansritt i England.

Dagen efter medaljerna hade delats ut till de bästa europeiska ryttarna arrangerades ytterligare två internationella distanslopp på samma tävlingsplats.

Sponsor för ett av loppen var den omstridde shejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emir av Dubai.

Han är för närvarande inblandad i en bitter skilsmässotvist med prinsessan Haya, som tidigare var ordförande i det internationella ridsportförbundet FEI.

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum är väldigt engagerad i distansritt, och enligt Tidningen Ridsport var prissumman för lagtävlingen i England över en miljon kronor. Deltagarna fick också ett resebidrag, något som inte hör till vanligheten i Europa.

Men loppet blev inte den propaganda för sporten som shejken hade hoppats på. Sent på söndagskvällen kom beskedet att en häst hade avlidit i samband med loppet.

Ghanim Said Salim Al Qwaisi från Förenade Arabemiraten red i mål som tvåa på hästen Ulla de Luc, men strax efter målgången kollapsade hästen och avled senare.

De senaste åren har kritiken mot hur distanshästarna behandlas, främst i arabländerna, varit stark och flera hästar har också dött. Kritiken lär inte minska efter det här.

Tv-tider

Tisdag 20/8

7.55-9.10 SVT2 Dressyr Grand Prix, lagtävling

9.10-15.40 SVT1 Dressyr Grand Prix, lagtävling

