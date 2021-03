Hattrick och nytt poängrekord av Zibanejad

– Pucken verkar gå in just nu. Det är skönt att kunna bidra i anfallet, särskilt med tanke på hur säsongen startade, säger Zibanejad under presskonferensen efter matchen.

Förutom de tre målen (3–0, 4–0 och 5–0) gjorde svenskan lika många assist på bortaisen i Wells Fargo Center, precis som när Philadelphia besegrades hemma med 9–0 den 17 mars.

Zibanejad har haft en tuff inledning av NHL-säsongen, framför allt med tanke på de högt ställda förväntningarna efter förra årets poängskörd. Trots många möjligheter blev det i säsongens inledning få poäng.

Första målet kom den 19 januari och det andra den 20 februari. Men så i början av mars släppte det för svensken och han har visat en målgörarform som mer liknar det vi har vant oss vid.

– Det var helt klart kämpigt för mig att få in pucken, men jag har försökt hålla mig till spelet och lita på att det kommer att komma. Och nu funkar det riktigt bra, inte bara för mig utan för hela laget, säger Zibanejad och fortsätter:

– Det gäller att hålla huvudet kallt och fortsätta jobba.

Philadelphia låg under med 0–6 när första reduceringsmålet kom, genom Claude Giroux i början av andra perioden då Rangers såg ut att luta sig tillbaka något.

– Det känns som att vi slutade spela efter det sjätte målet. Stort beröm till (Philadelphia) Flyers, de låg under med 0–6 men fortsatte att kämpa, säger Rangers vikarierande tränare Kris Knoblauch, till vardags i farmarlaget Hartford

Rangers Adam Fox noterades för fem assist, Ryan Strome tre assist och ett mål och Pavel Buchnevich gjorde två mål. Men det var inte bara anfallet som storspelade. Igor Sjestiorkin, som var tillbaka i Rangersmålet efter att ha missat tio matcher på grund av en skada, räddade 41 puckar.

– Vi har ett begåvat gäng som kan göra poäng och skapa möjligheter – och det gör vi definitiv nu – men vi jobbar samtidigt hårt i försvaret och ser till att ta hand om pucken, säger Zibanejad.

