Hedman sköt Tampa Bay vidare: ”Ett av de skönaste mål jag gjort”

Tampa Bay vann kvartsfinalserien med 4–1 i matcher.

Det var oavgjort efter den första perioden, det var oavgjort efter den andra, och den tredje – och den fjärde perioden.

Men med knappt sex minuter kvar av period fem mellan Tampa Bay och Boston fick Victor Hedman in pucken bakom Jaroslav Halak. Svenskens skott gick mellan benen på Bostonförsvararen Brandon Carlo, och när Tampa Bays Patrick Maroon såg till att skymma Halak kunde burväktaren inte förhindra det viktiga målet som tog Floridalaget vidare och skickade hem Boston.

– Det är absolut ett av de skönaste målen jag gjort. Det var fantastiskt att se den gå in, säger Hedman till Aftonbladet.

– Vi var starka defensivt och på g från start i alla matcher. Och vi har ett jäkla go i laget just nu. Därför vann vi serien som jag ser det.

Hedman blev den stora hjälten, men laget kan även tacka en pånyttfödd måltjuv. För efter en mållös förstaperiod var nämligen Ondrej Palat den som spräckte matchens nolla.

Efter att ha gått mållös från sina första nio matcher i slutspelsbubblan i Toronto har tjecken nu gjort mål i fyra raka matcher mot Boston, och varit en avgörande faktor i lagets framfart.

Hans 1–0 här kvitterades av Bostons David Pastrnak. Tampa Bay återtog ledningen i tredje perioden, men Boston kämpade sig kvar ytterligare halvannan period i slutspelet när David Krejci med drygt två minuter kvar fick in 2–2 och ordnade förlängningen där Tampa Bay till slut alltså var starkast.

I semifinal väntar vinnaren i kvartsfinalserien mellan New York Islanders och Philadelphia. Där leder Islanders med 3–1 i matcher..

Med kniven mot strupen klev André Burakovsky fram och svarade för två mål och en assist när Colorado krossade Dallas med 6–3 och reducerade till 2–3 i matchserien.

Colorado gjorde fyra mål under matchens första 14 minuter. Då bytte Dallas målvakt. Ut gick Ben Bishop och in Anton Chudobin. Kazaken inledde dock med att släppa in ett mål efter en knapp minut.

I gengäld gjorde Colorados målvakt, tredjemålvakten Michael Hutchinson, en riktigt bra match och tog 31 av 34 skott.