Heineman straffade Malmö på bortais

Gästande Leksand var endast 54 sekunder från att lämna Malmö med tre poäng. Då skickade Fredrik Händemark – som är fostrad i just Leksand – in 2–2-kvitteringen bakom bortamålvakten Mantas Armalis.

Målet – som tog matchen till förlängning – kom efter att Malmö tagit ut målvakten Daniel Marmenlind för spel sex mot fem utespelare.

Med en poäng säkrad satte skåningarna stopp för en negativ trend – innan mötet med Leksand hade Malmö fyra raka förluster i SHL.

Den andra negativa trenden kunde dock Skånelaget inte göra något åt. Leksands återvändare Emil Heineman var ensam om att hitta rätt i straffläggningen och sköt därmed extrapoängen till bortalaget. Därmed har Malmö åtta raka förluster, varav två efter straffar, på hemmais.

Heineman återvände under hösten till Leksand efter att inte ha tagit plats i NHL-laget Montreal. Den 21-årige forwarden gjorde säsongsdebut i SHL hemma mot Frölunda (1–2) i lördags.

Då blev han mållös, men i den andra matchen efter comebacken hittade Heineman rätt. Knappt halvvägs in i den första perioden borta mot Malmö snappade han upp en målvaktsretur, svarade för en läcker dragning och lyfte – nästan liggande på isen – in 1–0-målet ur snäv vinkel.

– Dåligt start, sedan jobbar vi oss in i matchen. Vi har två powerplay, som är helt okej. Vi skapar några bra lägen, men missar pucken lite, sade Malmöcentern Fredrik Händemark till C More efter den första perioden.

Händemark hade en nygammal kedjekamrat kvällen till ära. Kim Rosdahl blev på tisdagsförmiddagen klar för en återkomst till Malmö efter att inte hittat rätt i Skånerivalen Rögle denna säsong. Innan dess blev det två säsonger i Oskarshamn för Rosdahl.

Något omgående lyft med Rosdahl i laget blev det dock inte. Efter en mållös andra period kunde Kalle Östman utöka för gästerna när det återstod drygt sju minuter av ordinarie tid.

Malmös replik kom omgående. Endast 66 sekunder efter utökningen satte Lance Bouma reduceringen och med 54 sekunder kvar att spela satte Händemark målet som tog matchen till en chansrik förlängning. Den blev mållös och i straffläggningen klev Heineman fram som matchvinnare.