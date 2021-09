Helge Freiman om att debutera för Hammarby: ”Det känns magiskt”

Fakta. Tränartipset

1) IK Sävehof

2) Ystads IF

3) HK Malmö

4) IFK Kristianstad

5) IFK Skövde

6) Alingsås HK

7) Lugi HF

8) Önnereds HK

9) Redbergslids IK

10) Eskilstuna Guif

11) IF Hallby

12) IFK Ystad

13) Hammarby IF

14) HK Aranäs