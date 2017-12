Hellner och Halfvarsson svenska hopp i Tour de Ski utan stora damstjärnor

Det är tio år sedan Charlotte Kalla svepte förbi Virpi Kuitunen uppför Alpe Cermis och tog sig i mål som vinnare av Tour de Ski.

För ett år sedan var det Stina Nilsson som slutade trea i touren bakom Heidi Weng och Krista Pärmäkoski.

Men både Charlotte Kalla och Stina Nilsson har valt bort Tour de Ski som uppladdning inför OS i Sydkorea i februari.

- Charlotte och Ebba Andersson kommer att åka Skandinaviska cupen i Piteå under trettondagshelgen, Stina är osäker på om hon åker dit eller ligger hemma och tränar, berättar Grip.

Marcus Hellner, tvåa bakom Dario Cologna 2012, och Calle Halfvarsson, som fick sin tredjeplats i efterhand 2015 då Martin Johnsrud Sundby blev fråntagen segern på grund av dopning, är nu de största svenska hoppen.

- Det blir tufft men jag tycker att vi har bra åkare på plats, framför allt på herrsidan. Jag tror att både Marcus och Calle har goda möjligheter att kriga i toppen.

Halfvarsson gör på lördagen sin första fristilssprint för säsongen och ligger, trots att han missade tävlingarna i Davos på grund av magsjuka, sexa i den totala sprintvärldscupen.

- Calle har kunnat träna för fullt under en längre tid, det ska bli spännande att se hur det kommer att fungera, säger Grip.

Tanken var att Emil Jönsson skulle tävla sig i form inför OS i Sydkorea i februari. 32-åringen hade packat väskan men väljer nu att stanna hemma då han inte känner sig helt frisk.

Norge kommer med ett åttamannalag utan Johannes Hösflot Kläbo. 21-åringen som så totalt dominerat inledningen av världscupen väljer att stanna hemma och träna inför OS-debuten i februari.

Petter Northug, som fick segern när Johnsrud Sundby diskvalificerades 2015, är uttagen som reserv och får bara chansen om någon i truppen hastigt skulle bli sjuk.

– Alla uttagna åkare till Tour de Ski är friska och redo att tävla på lördag, säger Norges landslagschef Vidar Löfshus i ett pressmeddelande och därmed är Northug fast på reservbänken.

De norska damerna saknar framför allt Marit Björgen som redan i somras gick ut med att hon inte kommer till start. OS i Pyeongchang i februari blir Björgens sista olympiska spel, att avstå Tour de Ski har sedan tidigare varit ett framgångsrecept för 37-åringen från Trondheim.

Men för många åkare är det i Tour de Ski de ska hitta formen inför OS. Ryssland har drabbats hårt av dopningsavstängningar men ställer upp med Sergej Ustiugov, som var först uppför Alpe Cermis 2017. En dryg månad senare åkte han hem från VM i Lahtis med två guld- och tre silvermedaljer.

Det ska också bli intressant att se hur Alexander Bolshunov, som fyller 22 år på nyårsafton, orkar med sju tävlingar på nio dagar.

På damsidan är regerande mästarinnan Heidi Weng favorit. Krista Pärmäkoski lär också vara med i toppstriden. Andra intressanta åkare hittar man i det amerikanska laget som kommer med bland andra Jessica Diggins och Sadie Bjornsen.

Årets upplaga av Tour de Ski är betydligt starkare på herrsidan än på damsidan.

- När inte Charlotte, Stina och Marit åker så blir det lite tunnare, det är stora namn som inte är med, konstaterar Grip. Tre favoriter Herrar: Sergej Ustiugov, Ryssland, Martin Johnsrud Sundby, Norge, Dario Cologna, Schweiz. Damer: Heidi Weng, Norge, Krista Pärmäkoski, Finland, Jesssica Diggins, USA.

Svenska truppen Marcus Hellner, Gellivare skidallians, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF, Jens Burman, Åsarna IF, Oskar Svensson, Falun-Borlänge, Gustav Eriksson, IFK Mora, Anna Haag, Anna&Emil sportklubb, Linn Sömskar, IFK Umeå, Maria Nordström, Ulricehamns IF, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Jennie Öberg. Piteå elit, Emma Wikén, Åsarna IF.