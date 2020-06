Helsingborgs nyförvärv ber om ursäkt efter tweet

Max Diskerud spelade inte själv i förlusten, men han gjorde ett försök att vända nederlaget till något positivt på sociala medier.

”Well, a positive thing, is that 3p was earned by a team representing västkusten. GO Västkusten”, skrev han på Twitter.

Tweeten landade illa bland HIF:s anhängare. Svarstråden blev en smärre supporterstorm. Tweeten plockades kort därefter ner. Detta efter samtal med HIF.

– Vi på insidan är ungefär lika förvånade och ställer oss på samma frågebänk kring detta. Tweeten är fullständigt oacceptabel. Här har vi efter många sorger och bedrövelser, med corona och elände, gått in i en premiär mot ett taggat Varberg och blir överkörda. Vi som är på insidan känner oss fullständigt bedrövade, säger Krister Azelius till Fotboll Skåne.

Senare på måndagskvällen publicerade Mix Diskerud en tweet där han förklarade att han inte hade ont uppsåt med den han skrev.

”För mig är Helsingborg början av västkusten. Jag beklagar djupt om tweeten missuppfattades. Det var INTE sarkastiskt menat. Inget ont uppsåt”, skrev Diskerud.

Sent på måndagen bad han än en gång om ursäkt i ett mejl till Fotboll Skåne:

”Jag ber verkligen om ursäkt till alla i och runt HIF som har tagit illa upp”, skriver han.

Mittfältaren ser fram emot att kunna träna och prestera med lagkamraterna. Att han dock förstår att fansen just nu kanske inte längtar efter att se just honom.

”Men jag tror också att de kanske kan tänka annorlunda när de ser alla mina svettdroppar och ansträngningar för laget”, avslutar Diskerud.

Den norsk-amerikanske spelaren, med ett förflutet i IFK Göteborg, kom nyligen till HIF på ett korttidslån från Manchester City.