Henrik Larsson: Gav mig mammas namn för att skydda

Uefa arbetar – i spåren av Black Lives Matter-rörelsen – precis som många andra organisationer och företag med att visa att man tar ansvar i sociala frågor. Som en del i det har det europeiska förbundet, som ansvarar för EM, Europa- och Champions League-turneringarna, intervjuat flera storspelare om deras erfarenheter och upplevelser av rasism.

Den svenske före detta fotbollsspelaren och landslagshjälten Henrik Larsson berättar under vinjetten ”Say no to racism” att rasism i ungdomsåren ledde till att hans föräldrar valde att ge honom moderns svenskklingande efternamn.

– Min far är från Kap Verde-öarna. I stället för att ge mig pappas efternamn bestämde de att jag skulle få mammas. Det var ett sätt att skydda mig, vilket är fel att det ska behövas, men så var klimatet på den tiden. Det är bedrövligt att de var tvungna att resonera så och överväga vad det skulle ha inneburit för mig att ha ett utländskt efternamn jämfört med ett svenskt, säger Larsson.

Henrik Larsson föddes i Helsingborg 1971, spelade 106 landskamper för Sverige och representerade klubbar som Celtic, Barcelona och Manchester United under den långa karriären, som kröntes med en seger i Champions League 2006. Han avslutar intervjun med Uefa med en uppmaning till förändring.

– Först och främst måste vi börja utbilda våra barn. Det börjar där, med dig som förälder. Sedan får vi aldrig glömma bort de här olika kampanjerna vi har just nu, om vi ska ha någon chans att komma till bukt med de enorma problem vi har i världen och förhoppningsvis slutligen utrota dem. Det onda kommer aldrig att vinna mot det goda, säger landslagslegendaren.

