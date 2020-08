Henrik Larsson till Barcelona

Efter att Bayern München utklassade Barcelona i Champions League-kvartsfinalen fick Barcelonatränaren Quique Setién sparken.

Ronald Koeman ska leda omdaningen av storklubben. Efter 2–8-förlusten mot de tyska mästarna tror många att en utrensning av de namnkunniga storspelarna väntar i klubben.

Till sin hjälp med att leda laget får Koeman den nederländske tidigare försvarsspelaren landsmannen Alfred Schreuder – och Henrik Larsson.

Både Schreuder och Larsson har skrivit kontrakt fram till 30 juni 2022.

Mellan 1995 och 1997 spelade Koeman och Larsson tillsammans i nederländska Feyenoord.

Henrik Larsson inledde förra säsongen som tränare för Helsingborgs IF men hoppade av jobbet på grund av verbala påhopp. Senare under säsongen hoppade han in som tränarresurs i division 1-klubben Ängelholms FF.

Sejouren i Helsingborg var hans andra. Han har tidigare även haft huvudansvaret för Landskrona Bois och Falkenberg i superettan. Men aldrig tidigare tränat ett lag på högsta internationella nivå.

Henrik Larsson spelade i Barcelona mellan 2004 och 2006, vann La Liga två gånger och krönte sin tid i klubben med seger i Champions League 2006. Larsson låg bakom finalvändningen mot Fredrik Ljungbergs Arsenal med två målgivande passningar i 2–1-segern.

Även Koeman har spelat i Barcelona, mellan 1989 och 1995, under landsmannen Johan Cruyff som tränare. Då vann klubben La Liga fyra gånger samt Europacupen, föregångaren till Champions League.

Alfred Schreuder var den gångna säsongen tränare för Hoffenheim i Bundesliga, men fick sparken i juni.

