Hett derby väntar – AIK mot Hammarby i cupen

Landslagets assisterande förbundskapten Peter Wettergren tog på sig förbundets täckjacka men skippade handskarna när han skötte lottningen i kvällskylan på Skytteholms IP i Solna.

– Det är fyra riktigt bra matcher, sedan ska det bli kul att se Djurgården mot Malmö och derbyt mellan AIK och Hammarby. Det är två matcher jag ska boka in mig på, säger Wettergren till C More.

Övriga kvartsfinaler är Häcken–IFK Norrköping och Kalmar–Mjällby.

På måndagskvällen säkrade AIK som åttonde och sista klubb spel i kvartsfinal till helgen – tack vare 3–0 mot Varberg.

Bilal Hussein bredsidade in 1–0 redan efter två minuter efter ett snabbt vänsteranfall.

– Det var exakt det vi ville, komma upp högt och så fick jag göra mål också. Första 15-20 är vi bra, vi håller bollen och pressar högt, säger målskytten i pausen till C More.

Sedan mattades AIK, som riskerade att behöva göra ett och annat mål till för att hålla Västerås SK bakom sig, vinna gruppen och boka en plats i nästa veckas kvartsfinal.

Men Västerås fick problem med Östersund.

Anders Hellbom gav visserligen VSK ledningen men Östersund kvitterade omgående.

Försvararen Jetmir Haliti slog in 2–0 (60:e minuten) för AIK i kylan på Skytteholm och Västerås SK piskat att vinna stort. Pedro Ribeiro gjorde 2–1 på straff men när John Guidetti placerade in 3–0 för AIK stod Västerås inför en näst intill omöjlig uppgift.

När Östersund kvitterade till 2–2 i slutminuterna blev den omöjlig.

En frusen Guidetti var belåten efteråt.

– Det var den kallaste match jag spelat. Otroligt skönt att vi gick vidare. Tack till alla supportrar som var här trots att det var fem minusgrader, säger Guidetti till C More.